Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Alemania por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Países Bajos y Alemania se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Uno de los clásicos más parejos de Europa vuelve a ponerse en escena este jueves 24 de septiembre, cuando Países Bajos y Alemania abran su participación en la Liga de Naciones.

Arranca la fase de grupos y ninguno de los dos quiere empezar cediendo terreno. Un resultado en la primera fecha puede marcar el resto de la fase de este grupo.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Países Bajos llega a este cruce con la necesidad de dejar una impresión fuerte desde el arranque. Es un equipo que suele plantarse con personalidad ante las selecciones grandes, y esta jornada inaugural le da la chance de marcar el rumbo del grupo desde el primer partido.

Alemania, por su parte, se mide en un duelo que históricamente le sonrió más que a su rival. El equipo llega con la obligación de confirmar que puede sostener ese dominio también en esta nueva edición del torneo, arrancando fuera de casa ante un rival que le exige al máximo.

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El historial entre Países Bajos y Alemania

El historial entre ambos es extenso y parejo: 48 antecedentes, con ventaja para Alemania, que ganó 18 veces por 12 de Países Bajos y 18 empates. En el reparto de goles también manda el equipo alemán, con 90 tantos convertidos contra 79 de los neerlandeses. Los últimos cruces confirman esa paridad: en los últimos cuatro enfrentamientos hubo dos triunfos alemanes, un empate y una victoria neerlandesa.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/10/2024 Alemania vs. Países Bajos 1-0 UEFA Nations League 10/09/2024 Países Bajos vs. Alemania 2-2 UEFA Nations League 26/03/2024 Alemania vs. Países Bajos 2-1 Friendlies 29/03/2022 Países Bajos vs. Alemania 1-1 Friendlies 06/09/2019 Alemania vs. Países Bajos 2-4 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2019 Países Bajos vs. Alemania 2-3 UEFA European Championship Qualifiers 19/11/2018 Alemania vs. Países Bajos 2-2 UEFA Nations League 13/10/2018 Países Bajos vs. Alemania 3-0 UEFA Nations League 14/11/2012 Países Bajos vs. Alemania 0-0 Friendlies 13/06/2012 Países Bajos vs. Alemania 1-2 UEFA European Championship

Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 13:00 hs

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

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En síntesis