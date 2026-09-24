Países Bajos vs. Alemania: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el partido por la UEFA Nations League?

En esta jornada Países Bajos y Alemania protagonizarán un partidazo en la UEFA Nations League.

En esta jornada, Países Bajos y Alemania saltarán a la cancha para disputar su compromiso por la primera fecha de la UEFA Nations League 2026/27, en donde ambas selecciones se enfrentarán por el Grupo 2

Los dirigidos por Xavi Hernández buscarán comenzar con el pie derecho esta nueva edición del torneo europeo, en un duelo que además marcará el debut del entrenador español al mando de la selección de la ‘Naranja Mecánica’

Su rival, será la Alemania de Jürgen Klopp, quien también inicia un nuevo proceso por con la escuadra alemana, en donde hay mucha expectación con su trabajo al mando de los teutones.

Ambas escuadras buscarán partir con el pie derecho en esta competición para conseguir su clasificación a ronda de Playoffs, en la que comparten grupo también con las selecciones de Serbia y Grecia.

Países Bajos y Alemania disputarán un duelo clave | Foto: Getty Images

¿Cuándo juegan Países Bajos vs. Alemania?

El partido entre Países Bajos y Alemania se disputará este jueves 24 de septiembre a partir de las 15:45 horas de Chile, en el Johan Cruijff Arena de Ámsterdam.

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¿Dónde ver el partido entre Países Bajos vs. Alemania?

El duelo entre Países Bajos y Alemania se podrá seguir EN VIVO por ESPN, mientras que por streaming lo puedes ver por Disney+.