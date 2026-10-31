Tottenham vs. Crystal Palace en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la Premier League

Tottenham recibe a Crystal Palace este sábado 31 de octubre desde las 14:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham llega golpeado en la tabla pero con una victoria reciente que le cambió el ánimo, y ahora quiere encadenar algo parecido a una racha. Crystal Palace, en cambio, no encuentra la forma de frenar la caída.
Ninguno de los dos pelea arriba todavía, pero sumar en esta fecha puede ser el primer paso para acomodarse en la tabla antes de que la distancia con los puestos de copa europea se haga cuesta arriba.
La actualidad de ambos equipos
El Tottenham viene de un triunfo importante como visitante ante Chelsea, que le permitió cortar la irregularidad de las fechas anteriores. Antes de eso había goleado de local a Coventry y empatado en su visita al United, así que el equipo muestra algo de solidez pese a estar 14° con apenas 9 puntos en ocho partidos.
Crystal Palace atraviesa un momento mucho más complicado. Cayó 0-2 como local ante Newcastle y antes había sufrido una goleada dura, 0-5 como visitante frente a Brighton. El único consuelo reciente fue el triunfo ante Nottingham Forest, pero la visita a Londres llega en el momento más flojo de su temporada, 17° en la tabla con 7 unidades.
El historial entre Tottenham y Crystal Palace
El historial entre ambos es ampliamente favorable al Tottenham, que ganó 30 de los 54 enfrentamientos frente a 12 triunfos de Crystal Palace y 12 empates, con una diferencia de gol clara de 80 a 45. Sin embargo, en los últimos cruces la cosa se emparejó bastante: Palace se llevó el duelo de marzo de este año por 3-1 en condición de visitante, y también ganó el de mayo pasado. De los últimos cinco encuentros, el reparto fue parejo entre ambos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|05/03/2026
|Tottenham vs. Crystal Palace
|1-3
|Premier League
|28/12/2025
|Crystal Palace vs. Tottenham
|0-1
|Premier League
|11/05/2025
|Tottenham vs. Crystal Palace
|0-2
|Premier League
|27/10/2024
|Crystal Palace vs. Tottenham
|1-0
|Premier League
|02/03/2024
|Tottenham vs. Crystal Palace
|3-1
|Premier League
|27/10/2023
|Crystal Palace vs. Tottenham
|1-2
|Premier League
|06/05/2023
|Tottenham vs. Crystal Palace
|1-0
|Premier League
|04/01/2023
|Crystal Palace vs. Tottenham
|0-4
|Premier League
|26/12/2021
|Tottenham vs. Crystal Palace
|3-0
|Premier League
|11/09/2021
|Crystal Palace vs. Tottenham
|3-0
|Premier League
Horario del partido
- Chile: 14:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: NBC, Fubo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW
- Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, Max
- Guatemala: Max
- Panamá: Max
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Max
- Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+, Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 09:30 hs
- Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 17:00 hs
- Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 13:30 hs
- Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Tottenham y Crystal Palace se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Tottenham suma 9 puntos en el torneo.
- Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.