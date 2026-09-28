Rodolfo Arruabarrena aplaudió el nivel de Carlos Palacios, quien ingresó en el segundo tiempo para lograr una épica remontada de Boca ante Racing.

Carlos Palacios volvió a hacer de las suyas en Boca Juniors. De la mano de Rodolfo Arruabarrena, el volante chileno fue protagonista clave en la épica remontada del Xeneize ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

La ‘Joya’ ingresó en el segundo tiempo y terminó siendo decisivo en la última jugada del partido. Cuando se disputaban los 95 minutos, el ex Colo Colo sacó un tremendo centro desde la derecha que Enner Valencia conectó de cabeza para marcar el 3-2 definitivo y darle a Boca el paso a las semifinales.

ROSARIO, ARGENTINA – SEPTEMBER 27: Players of Boca Juniors celebrate after the 2026 Copa Argentina Round of 8 match between Racing Club and Boca Juniors at Estadio Gigante de Arroyito on September 27, 2026 in Rosario, Argentina. (Photo by Luciano Bisbal/Getty Images)

Tras el encuentro, el técnico argentino destacó el presente del formado en Unión Española y valoró la evolución que ha mostrado en las últimas semanas. “‘Charly’ está con la flechita para arriba, está bien”, señaló Arruabarrena.

El ‘Vasco’ también tuvo palabras para el difícil momento que atravesó Palacios. “Es un chico que ha pasado un momento difícil, que hay que mimarlo, tiene fútbol, vamos de a poco y los minutos le vendrán bien”, afirmó.

Finalmente, Arruabarrena extendió sus elogios al resto del plantel y destacó el ambiente que existe actualmente en el camarín xeneize. “Así como a él, muchos chicos, pero están bien, están entrenando bien, están entrenando con alegría. Los veo y es un buen grupo, es un buen grupo”, cerró.