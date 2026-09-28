Nicolás Córdova sorprende y llama de emergencia a este jugador a la Selección Chilena

Igor Lichnovsky fue considerado por el cuerpo técnico de Chile para los amistosos contra Estados Unidos y México.

La Selección Chilena tiene un nuevo nominado para la fecha FIFA. Tras la derrota contra Canadá, el combinado dirigido por Nicolás Córdova sumó a un jugador a la delegación nacional.

¿De quién se trata? Según informa AS Chile, ese es el caso de Igor Lichnovsky. El defensor de Universidad de Chile fue llamado de emergencia para enfrentar a Estados Unidos y México.

Luego de la baja de Benjamín Kuscevic, el experimentado zaguero se incorporará a la gira internacional de La Roja. La urgencia estaba en la retaguardia y el cuerpo técnico actuó ante ello.

“El defensor de 32 años de Universidad de Chile fue citado para disputar los duelos ante el combinado Yankee y México“, comenzó señalando el medio indicado.

“Viene de sumar minutos en el último enfrentamiento de la U ante Everton por Copa Chile. Además, en el último partido válido por la liga local, ante La Serena, anotó un gol en el triunfo por 3-0″, agregó.

Igor Lichnovsky se suma a la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

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Igor Lichnovsky vuelve a la Selección Chilena

Cabe consignar que el futbolista en cuestión participó de la última fecha FIFA, en la que Chile cayó contra Portugal 2-1 y superó por el mismo resultado a República Democrática del Congo.

Ahora, Igor Lichnovsky emprende rumbo para el compromiso contra Estados Unidos. Este se jugará el martes 29 de septiembre, desde las 21:00 horas de Chile, en el estadio Energizer Park.