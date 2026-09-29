Alineaciones de España y Croacia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene España vs. Croacia este martes 29 de septiembre desde las 15:45 hora de Chile por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan España y Croacia
España viene de ganarle 3-2 a Inglaterra.
Croacia viene de ganarle 2-1 a República Checa.
Las alineaciones de España y Croacia
España (4-2-3-1): Unai Simón, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Alex Grimaldo, Mikel Merino, Martín Zubimendi, Pedri, Álex Baena, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal. DT: Luis De La Fuente.
Croacia (4-2-3-1): Dominik Livaković, Ivan Perišić, Joško Gvardiol, Luka Vušković, Ivan Smolčić, Petar Sučić, Luka Sučić, Mateo Kovačić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Martin Baturina. DT: Slaven Bilić.
Suplentes de España: Ferran Torres, Dani Olmo, Fabián Ruiz, Rodri, Marc Cucurella, David Raya, Dean Huijsen, Fermín López, Yéremy Pino, Josep Martínez, Nico Williams, Robin Le Normand, Iván Fresneda, Víctor Muñoz.
Suplentes de Croacia: Igor Matanović, Franjo Ivanović, Luka Modrić, Josip Stanišić, Josip Šutalo, Lovro Majer, Andrej Kramarić, Ivor Pandur, Nikola Vlašić, Mario Pašalić, Dion Beljo, Josip Mišić, Dominik Kotarski, Marin Pongračić, Kristijan Jakić.
La previa de España y Croacia: todo lo que hay que saber
- Día: martes 29 de septiembre
- Hora: 15:45 (hora de Chile)
- Historial: 11 cruces — España ganó 7, Croacia ganó 3 y empataron 2
- Último antecedente: 15/06/2024: España 3-0 Croacia
- Próximo partido de España: vs. República Checa, sábado 3 de octubre
- Próximo partido de Croacia: vs. Inglaterra, sábado 3 de octubre