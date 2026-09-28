Chile vs. Estados Unidos: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver el amistoso de La Roja por TV?

La Selección Chilena vuelve a la acción tras la derrota contra Canadá. El combinado nacional enfrentará a otro símil mundialista.

La Selección Chilena tendrá una segunda oportunidad en su gira internacional: debe medirse contra Estados Unidos luego de ser superada 1-0 por Canadá en el primer duelo de la fecha FIFA.

El combinado nacional no pudo en su visita al Estadio BMO Field de Toronto en una noche de terror. Las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo le pasaron la cuenta a La Roja.

Por ello, Nicolás Córdova tendrá que suplir tales ausencias contra EE.UU. en Misuri. A su vez, hay que consignar que Benjamín Kuscevic fue liberado y será reemplazado por Igor Lichnovsky.

Por su parte, el equipo estadounidense viene con la confianza a tope. Su último resultado fue un contundente 4-1 a favor contra Perú: se disputó el sábado 26 de septiembre.

¿Último enfrentamiento entre Chile y Estados Unidos? El 26 de marzo de 2019 y terminó en empate 1-1 en Texas. El gol a favor de La Roja fue convertido por Óscar Opazo.

La Selección Chilena se medirá contra Estados Unidos. (Imagen: Photosport)

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¿Cuándo juega Chile vs. Estados Unidos?

El compromiso entre dichas selecciones está fijado para este martes 29 de septiembre. Se disputará a partir de las 21:00 horas de Chile en el estadio Energizer Park.

¿Dónde ver a la Selección Chilena?

El partido entre La Roja y EE. UU. será emitido por las diversas plataformas de Mega. A la par de ser transmitido por su señal abierta para TV, podrá ser visto mediante su servicio de streaming Mega GO.