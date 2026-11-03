Una verdadera tragedia ocurrió en el fútbol español con el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel Alameda, luego de recibir un fuerte golpe en el tórax el lunes en el partido del CD Tenerife contra el FC Andorra.

El duelo que fue suspendido en los descuentos por lo ocurrido, cuando estaba empatado 2-2, era válido por la duodécima fecha de la Segunda División.

El futbolista de 30 años tuvo que recibir atención médica en el campo de juego, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio según los medios europeos.

Luego fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde su estado de salud se complicó en la madrugada, quedando comprometido neurológicamente. Finalmente, esta mañana el club canario informó su muerte.

Esto ha remecido al fútbol español y ahora se está poniendo atención al “culpable” de este deceso, siendo apuntado el arquero Jesús Owono del Andorra, quien cerró sus redes sociales tras lo ocurrido.

El portero ecuatoguineano protagonizó una imprudente salida, intentando cortar un balón cerca de mitad de cancha, impactando con un rodillazo a Jesús de Miguel, agresión por la que ahora incluso podría arriesgar pena de cárcel.

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¿Pena de cárcel para Jesus Owono?

Así lo adelantaron esta jornada en el diario Marca, donde se pusieron en contacto con la abogada María Barbancho, experta en derecho penal. Ella aclaró dudas respecto a lo que podría ocurrir con Owono.

“El fútbol es un deporte de contacto, y quien lo practica sabe que en un campo se reciben golpes que fuera de él serían impensables. Eso no quiere decir que detrás de cada entrada que termina en tragedia haya un delito, y menos aún que pueda afirmarse a partir de unas imágenes”, comentó.

Mientras que su colega, Blanca Alguacil, profundizó en este caso: “En derecho penal no podemos partir de la gravedad del resultado para deducir automáticamente la existencia de un delito. Será el juez instructor quien, a la vista de las pruebas y de las circunstancias del caso, deba valorar si existen indicios suficientes de responsabilidad penal”.

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Esta última experta, agregó: “Sería una investigación judicial que determine exactamente qué pasó, empezando por la autopsia que establezca la causa del fallecimiento”. En ello también se debería considerar “si existió una negligencia grave, es decir, si se omitieron las normas más básicas del deber de cuidado”.

De todos modos, adelantó que será difícil acreditar si hubo mala intención con consecuencias fatales en la entrada del portero. “Sería difícil acreditar esa imprudencia grave en una acción de juego”, concluyó Alguacil.

Jesús Owono había debutado en La Liga con el Deportivo Alavés. (Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

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Mientras tanto, el golero de 25 años recibió tarjeta roja directa en el partido y será suspendido por varias fechas.