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Liga de Primera

Tras el Deportes Concepción vs. Palestino: Así queda la tabla de posiciones en la Liga de Primera

Revisa como quedó la tabla de posiciones del fútbol chileno tras el Deportes Concepción vs Palestino.

Revisa como quedó la tabla de posiciones en el Liga de Primera tras el Dep. Concepción vs Palestino
© PhotosportRevisa como quedó la tabla de posiciones en el Liga de Primera tras el Dep. Concepción vs Palestino

Deportes Concepción y Palestino daban el cierre a lo que era la 26° fecha dentro de la Liga de Primera, en lo que era un importante duelo para ambos equipos en su lucha por decir presente en puestos de copas internacionales para el 2027.

En lo que fue un disputado duelo, Deportes Concepción logró quedarse con los tres puntos tras vencer por 1-0 a Palestino gracias al solitario tanto de Fausto Grillo.

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Con este resultado, el conjunto ‘Lila’ avanzó a la novena posición, alcanzando las 35 unidades, mientras que los ‘Tricolores’ se mantienen en el sexto puesto con 38 puntos.

Para la próxima jornada, Deportes Concepción viajará a la quinta región para enfrentarse a Everton de Viña del Mar y por otra parte, Palestino se trasladará a la cuarta región para enfrentarse a Deportes La Serena.

Deportes Concepción sumó tres puntos de oro | Foto: Photosport

Deportes Concepción sumó tres puntos de oro | Foto: Photosport

ASÍ QUEDA LA TABLA EN LA LIGA DE PRIMERA

Tabla de posiciones

Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG Últimos 5
1Colo Colo582618445729+28 GEPEE
2U. de Chile482614664521+24 PGGGG
3U. Católica462614485337+16 GEPGG
4Limache4026124104837+11 GGEPG
5Everton402611784333+10 EPGGP
6Palestino3826115103937+2 PEEPG
7Huachipato3626106103540-5 EEGGG
8Coquimbo3526105113836+2 GPGPP
9Dep. Concepción3526105112830-2 GPEEP
10Ñublense35269893039-9 PGPPP
11La Serena342681083942-3 EGPPG
12O’Higgins312694133039-9 GEPPG
13Audax302679102835-7 PEEGG
14Cobresal272676133848-10 EEEGP
15U. de Concepción232665151947-28 PPEPP
16U. La Calera212656152343-20 PGEGP
G Ganado E Empatado P Perdido
Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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