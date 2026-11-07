Osasuna vs. Athletic Bilbao: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 12 de la LaLiga

Osasuna y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio El Sadar, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Osasuna recibe a Athletic Bilbao este sábado 7 de noviembre desde las 14:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Osasuna necesita cortar una seguidilla negativa antes de que la tabla empiece a pesarle de verdad. Enfrente va a tener a un Athletic que llega con la confianza por las nubes y con hambre de meterse en la pelea de arriba.

Para los rojillos es una chance de frenar la caída en casa, donde suele sacar sus mejores versiones. Para el Athletic, en cambio, es la oportunidad de confirmar que el buen presente no fue casualidad y seguir escalando posiciones.

La actualidad de ambos equipos

Osasuna llega golpeado, con dos derrotas al hilo que lo dejaron 15° con apenas 11 puntos en 11 fechas. El 2-0 a Racing de Santander había generado algo de ilusión, pero las caídas ante Sevilla y Deportivo La Coruña volvieron a poner en duda la solidez del equipo, sobre todo lejos de El Sadar.

El Athletic Bilbao atraviesa un gran momento y lo demuestra el salto a la séptima posición con 15 unidades. Viene de dos triunfos convincentes, el 4-0 a Getafe y el 2-1 ante Real Sociedad en el derbi vasco, que taparon la única mancha reciente, la derrota frente a Levante. El equipo vizcaíno llega a Pamplona con ritmo y con la confianza de haber reaccionado rápido tras ese tropiezo.

El historial entre Osasuna y Athletic Bilbao

El historial entre ambos tiene al Athletic como el más ganador: se impuso en 23 de los 55 enfrentamientos, contra 16 victorias de Osasuna y 16 empates. En materia de goles también manda el conjunto vasco, con 72 contra 58.

En los duelos más recientes la cosa estuvo pareja. Osasuna ganó dos de los últimos cinco cruces directos, incluido un 1-1 en Pamplona a comienzos de este año, mientras que el Athletic se quedó con el más reciente, un ajustado 1-0 en abril.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/04/2026 Athletic Bilbao vs. Osasuna 1-0 Primera División 03/01/2026 Osasuna vs. Athletic Bilbao 1-1 Primera División 04/09/2025 Athletic Bilbao vs. Osasuna 0-1 Club Friendlies 30/03/2025 Athletic Bilbao vs. Osasuna 0-0 Primera División 16/01/2025 Athletic Bilbao vs. Osasuna 2-3 Copa del Rey 21/12/2024 Osasuna vs. Athletic Bilbao 1-2 Primera División 03/08/2024 Athletic Bilbao vs. Osasuna 2-1 Club Friendlies 11/05/2024 Athletic Bilbao vs. Osasuna 2-2 Primera División 19/08/2023 Osasuna vs. Athletic Bilbao 0-2 Primera División 25/05/2023 Osasuna vs. Athletic Bilbao 2-0 Primera División

Horario del partido

Chile: 14:30 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Málaga vs. Racing de Santander — sábado 7 de noviembre, 10:00 hs

Espanyol vs. Deportivo La Coruña — sábado 7 de noviembre, 12:15 hs

Valencia vs. Real Madrid — sábado 7 de noviembre, 17:00 hs

Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs

Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs

Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Osasuna y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.

se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN5 .

y . Osasuna suma 11 puntos en el torneo.

suma 11 puntos en el torneo. Athletic Bilbao suma 15 puntos en el torneo.