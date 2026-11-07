Osasuna vs. Athletic Bilbao: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 12 de la LaLiga

Osasuna recibe a Athletic Bilbao este sábado 7 de noviembre desde las 14:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Osasuna necesita cortar una seguidilla negativa antes de que la tabla empiece a pesarle de verdad. Enfrente va a tener a un Athletic que llega con la confianza por las nubes y con hambre de meterse en la pelea de arriba.
Para los rojillos es una chance de frenar la caída en casa, donde suele sacar sus mejores versiones. Para el Athletic, en cambio, es la oportunidad de confirmar que el buen presente no fue casualidad y seguir escalando posiciones.
La actualidad de ambos equipos
Osasuna llega golpeado, con dos derrotas al hilo que lo dejaron 15° con apenas 11 puntos en 11 fechas. El 2-0 a Racing de Santander había generado algo de ilusión, pero las caídas ante Sevilla y Deportivo La Coruña volvieron a poner en duda la solidez del equipo, sobre todo lejos de El Sadar.
El Athletic Bilbao atraviesa un gran momento y lo demuestra el salto a la séptima posición con 15 unidades. Viene de dos triunfos convincentes, el 4-0 a Getafe y el 2-1 ante Real Sociedad en el derbi vasco, que taparon la única mancha reciente, la derrota frente a Levante. El equipo vizcaíno llega a Pamplona con ritmo y con la confianza de haber reaccionado rápido tras ese tropiezo.
El historial entre Osasuna y Athletic Bilbao
El historial entre ambos tiene al Athletic como el más ganador: se impuso en 23 de los 55 enfrentamientos, contra 16 victorias de Osasuna y 16 empates. En materia de goles también manda el conjunto vasco, con 72 contra 58.
En los duelos más recientes la cosa estuvo pareja. Osasuna ganó dos de los últimos cinco cruces directos, incluido un 1-1 en Pamplona a comienzos de este año, mientras que el Athletic se quedó con el más reciente, un ajustado 1-0 en abril.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/04/2026
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|1-0
|Primera División
|03/01/2026
|Osasuna vs. Athletic Bilbao
|1-1
|Primera División
|04/09/2025
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|0-1
|Club Friendlies
|30/03/2025
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|0-0
|Primera División
|16/01/2025
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|2-3
|Copa del Rey
|21/12/2024
|Osasuna vs. Athletic Bilbao
|1-2
|Primera División
|03/08/2024
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|2-1
|Club Friendlies
|11/05/2024
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|2-2
|Primera División
|19/08/2023
|Osasuna vs. Athletic Bilbao
|0-2
|Primera División
|25/05/2023
|Osasuna vs. Athletic Bilbao
|2-0
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 14:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN 5
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN 5
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN 5
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Málaga vs. Racing de Santander — sábado 7 de noviembre, 10:00 hs
- Espanyol vs. Deportivo La Coruña — sábado 7 de noviembre, 12:15 hs
- Valencia vs. Real Madrid — sábado 7 de noviembre, 17:00 hs
- Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs
- Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs
- Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
- Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
- Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Osasuna y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN5.
- Osasuna suma 11 puntos en el torneo.
- Athletic Bilbao suma 15 puntos en el torneo.