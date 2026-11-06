Alineaciones de Sevilla y Alavés por la LaLiga: formaciones probables

Sevilla recibe a Alavés este viernes 6 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. Sevilla viene de caer 1-3 ante Getafe y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Alavés viene de caer 1-6 ante Barcelona y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Sevilla y Alavés
Sevilla (4-2-3-1): Odysseas Vlachodimos, Juan Iglesias, Andrés Gallo López, Kike Salas, Gabriel Suazo, Youssouf Fofana, Jon Guridi, Lucien Agoumé, Chidera Ejuke, Lucas Stassin, Félix Correia. DT: Luis García Plaza.
Alavés (3-5-2): Antonio Sivera, Facundo Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto, Ángel Hidalgo, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Denis Suárez, Abde Rebbach, Toni Martínez, Lucas Boyé. DT: Quique Flores.
Bajas y ausentes de Sevilla y Alavés
Sevilla:
- Gerard Fernández Castellano Peque (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Marcos Teixeira Marcão (lesión muscular; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Miguel Sierra (lesión; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Manu Bueno (expulsión; vuelve en 1 fecha)
Alavés:
- Facundo Garcés (rotura de ligamentos cruzados)
- Mikel Rodríguez (rotura de ligamentos cruzados)
La previa de Sevilla y Alavés: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 6 de noviembre
- Hora: 17:00 (hora de Chile)
- Estadio: Estadio Ramón Sanchez Pizjuan
- Historial: 30 cruces — Sevilla ganó 13, Alavés ganó 8 y empataron 9
- Último antecedente: 14/02/2026: Sevilla 1-1 Alavés
- Próximo partido de Sevilla: vs. Betis, sábado 21 de noviembre
- Próximo partido de Alavés: vs. Deportivo La Coruña, sábado 21 de noviembre