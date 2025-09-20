Los reclamos de Néstor Gorosito contra el arbitraje entre Universidad de Chile y Alianza Lima por Copa Sudamericana encontraron respuesta. ¿Qué pasó? Un mítico seleccionado nacional fulminó al DT del elenco peruano.

Es que para una leyenda de Universidad Católica, la queja del entrenador argentino estuvo de más. Esa es la visión de Jorge Aravena, que en conversación con BOLAVIP Chile destrozó al trasandino.

Para él, las decisiones de los jueces nunca beneficiaron a los azules. En dicha línea, aprovechó para echarlo agua y recordar una anécdota del actual estratega de Alianza Lima.

“¿Qué tiene que ver la Chile? ¿Estaba con la caña? ¿Estaba con la caña Gorosito? ¿De qué nacionalidad es? ¿Has visto a un argentino que no llore?“, comenzó señalando.

“A ver, lo que pasa es que años atrás, entrenando un equipo argentino, él estaba concentrado y salió de la concentración. Se fue de madrugada curado. Por eso pregunto si estaba con la caña“, agregó Mortero Aravena.

Jorge Aravena fulminó a Néstor Gorosito tras la ida entre Universidad de Chile y Alianza Lima.

La leyenda de la UC le tiene sangre en el ojo a Néstor Gorosito

Finalmente, el histórico futbolista chileno expresó su rechazo a lo hecho por Pipo Gorosito como director técnico. Para él, no ha logrado cosechar éxito en ninguno de los clubes que dirigió.

“¿Qué resultado ha obtenido? Ha estado en un montón de equipos, hoy día está en Alianza Lima, un grande de Perú“, comentó.

“Y aún así, está reclamando por los hinchas, que expulsaron a (Carlos) Zambrano… deja de joder. No fuiste capaz“, cerró.