Este jueves 4 de septiembre, se juega la emocionante fecha 17 de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

Venezuela quiere ser la sorpresa y dejar de ser la “Cenicienta” del continente, aunque esta vez, tienen a los campeones del mundo como rivales.

La “Vinotinto” tendrá en frente a Lionel Scaloni, Messi y compañía. Aunque este partido no cambia nada para la albiceleste, sí significa una especial despedida para el 10, quien no volvería a disputar clasificatorias con su selección.

Pese al duro rival, los de Fernando Batista siguen con la esperanza intacta bajo el lema “mano, tengo fe” que los ha unido en estas clasificatorias pese al difícil momento que viven como país. De lograr la hazaña, sería primera vez que a nivel adulto Venezuela logra ir a un Mundial, o bien al repechaje de este.

¿Qué canal transmite gratis el partido de Venezuela desde Chile?

En todo el territorio chileno, los venezolanos presentes podrán disfrutar del duelo de la “Vinotinto” ante los campeones del mundo por las pantallas de Chilevisión de forma completamente gratuita a través del canal 11. A su vez, se puede ver por tv de paga en los siguientes canales según tu cableoperador:

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

Argentina vs. Venezuela: ¿Cómo ver gratis vía streaming?

Ahora, para ver este partido de forma gratuita a través de un enlace o aplicación, se podrá ver en la web oficial de Chilevisión y también en su canal de YouTube. Además, también será transmitido por Disney+ en su señal premium.