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Liga de Naciones

Armenia vs. Letonia: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 1 de la Liga de Naciones

Armenia y Letonia se enfrentan este viernes 25 de septiembre, en el Republican Stadium - Vazgen Sargsyan, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Armenia vs. Latvia, Liga de Naciones
Armenia vs. Latvia, Liga de Naciones

El viernes 25 de septiembre arranca la Liga de Naciones para Armenia y Letonia, que se cruzan en el Republican Stadium – Vazgen Sargsyan con el favoritismo del local sobre la mesa.

Es la primera fecha del torneo y ninguno quiere arrancar perdiendo puntos de entrada. Un buen resultado acá marca el tono de toda la fase de grupos.

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Horario del partido

  • Chile: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Armenia llega como candidata a quedarse con este cruce inaugural, algo que se nota en cómo se para el equipo de local. El objetivo pasa por arrancar bien la Liga de Naciones y meter presión desde el primer partido.

Letonia, en cambio, afronta esta primera fecha con la idea de dar el primer golpe fuera de casa y complicarle los planes a un rival que parte como favorito. Un buen arranque en la competencia puede cambiarle el ánimo a todo el certamen.

El historial entre Armenia y Letonia

El historial entre ambos está parejo pero con ligera ventaja armenia: de seis enfrentamientos, Armenia ganó tres, Letonia dos y hubo un empate, con 8 goles convertidos por los armenios contra 7 de los letones. El antecedente más reciente fue en noviembre de 2024, cuando Letonia cayó 2-1 como local ante Armenia, que también se había impuesto 4-1 unos meses antes.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
17/11/2024 Letonia vs. Armenia 1-2 UEFA Nations League
07/09/2024 Armenia vs. Letonia 4-1 UEFA Nations League
12/10/2023 Letonia vs. Armenia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers
19/06/2023 Armenia vs. Letonia 2-1 UEFA European Championship Qualifiers
03/09/2014 Letonia vs. Armenia 2-0 Friendlies
11/02/2009 Letonia vs. Armenia 0-0 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

  • Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 13:00 hs
  • Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
  • Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
  • Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
  • Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
  • Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
  • Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
  • Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
  • Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
  • Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
  • Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
  • Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
  • Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
  • Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis

  • Armenia y Letonia se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
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