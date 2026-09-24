Armenia vs. Letonia: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 1 de la Liga de Naciones

El viernes 25 de septiembre arranca la Liga de Naciones para Armenia y Letonia, que se cruzan en el Republican Stadium – Vazgen Sargsyan con el favoritismo del local sobre la mesa.
Es la primera fecha del torneo y ninguno quiere arrancar perdiendo puntos de entrada. Un buen resultado acá marca el tono de toda la fase de grupos.
Horario del partido
- Chile: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Armenia llega como candidata a quedarse con este cruce inaugural, algo que se nota en cómo se para el equipo de local. El objetivo pasa por arrancar bien la Liga de Naciones y meter presión desde el primer partido.
Letonia, en cambio, afronta esta primera fecha con la idea de dar el primer golpe fuera de casa y complicarle los planes a un rival que parte como favorito. Un buen arranque en la competencia puede cambiarle el ánimo a todo el certamen.
El historial entre Armenia y Letonia
El historial entre ambos está parejo pero con ligera ventaja armenia: de seis enfrentamientos, Armenia ganó tres, Letonia dos y hubo un empate, con 8 goles convertidos por los armenios contra 7 de los letones. El antecedente más reciente fue en noviembre de 2024, cuando Letonia cayó 2-1 como local ante Armenia, que también se había impuesto 4-1 unos meses antes.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/11/2024
|Letonia vs. Armenia
|1-2
|UEFA Nations League
|07/09/2024
|Armenia vs. Letonia
|4-1
|UEFA Nations League
|12/10/2023
|Letonia vs. Armenia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|19/06/2023
|Armenia vs. Letonia
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|03/09/2014
|Letonia vs. Armenia
|2-0
|Friendlies
|11/02/2009
|Letonia vs. Armenia
|0-0
|Friendlies
Todos los partidos de la fecha
- Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 13:00 hs
- Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
- Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
- Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
- Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
- Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
- Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
- Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
- Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
En síntesis
- Armenia y Letonia se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.