Georgia vs. Irlanda del Norte en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 1 de la Liga de Naciones

Georgia y Irlanda del Norte se enfrentan este viernes 25 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Georgia arranca este viernes 25 de septiembre como candidata a llevarse los tres puntos frente a Irlanda del Norte, en la primera fecha de la Liga de Naciones.

Es el estreno de ambos en esta edición del torneo, así que el resultado marca el tono de lo que viene en el grupo. Ninguno quiere arrancar perdiendo terreno desde la primera jornada.

Horario del partido

Chile: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Georgia llega con el rótulo de favorita para este cruce, algo que no es menor tratándose de un debut. El equipo sabe que un buen arranque en la Liga de Naciones puede darle confianza para el resto de la fase de grupos, y no piensa desaprovechar la localía.

Irlanda del Norte, por su parte, se mete en este primer partido con la idea de empezar sumando fuera de casa, algo que suele complicar a cualquier equipo en la primera fecha. El torneo recién arranca y una victoria temprana le permitiría acomodarse rápido en la tabla del grupo.

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El historial entre Georgia y Irlanda del Norte

El historial entre ambos es mínimo: apenas se enfrentaron una vez, en 2008, y aquel partido terminó con triunfo de Irlanda del Norte por 4-1. Con un solo antecedente, no hay mucho para sacar de patrón, salvo que la última vez que se cruzaron el resultado fue claro a favor de los norirlandeses.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 26/03/2008 Irlanda del Norte vs. Georgia 4-1 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 13:00 hs

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

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En síntesis