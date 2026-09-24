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Juegos Odesur 2026

¡Otro oro para el Team Chile! Andraz Echeverría gana en canotaje slalom y así queda el medallero de los Juegos Suramericanos 2026

El exponente nacional consiguió la medalla número 36 para el Team Chile al ganar en la categoría K1 slalom paralelo en el canotaje.

Andraz Echeverría gana oro en canotaje. (Foto: Mauricio Palma)
© Mauricio Palma/Coch-Team ChileAndraz Echeverría gana oro en canotaje. (Foto: Mauricio Palma)

Un jueves dorado está teniendo el Team Chile en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, luego de algunas frustraciones en la jornada de ayer en Argentina.

Por la mañana Valentina Barrientos consiguió medalla de oro en la final de los 800 metros en atletismo, pista en la que el miércoles Martina Weil había triunfado en los 400 metros, con récord sudamericano.

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Y al mediodía, el canotaje le dio otra presea dorada a nuestro país, pues Andraz Echevarría ganó el K1 slalom paralelo, competencia en la que venció en dos mangas al brasileño Murillo Sorgetz.

Echevarría había sido el mejor en la clasifcatoria y esta jornada confirmó su gran nivel en el kayak. Mientras que Jesús Martínez ayer también había ganado en canotaje pero en el contrarreloj del kayak cross.

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Con esto, el Team Chile llegó a los 36 oros, quedando a solo dos de superar la actuación en los Juegos de Asunción 2022. En total, la delegación nacional suma 132 preseas y ocupa el quinto lugar del medallero.

Por delante todavía quedan tres días de competencia, pues la ceremonia de clausura está fijada para el domingo 27 de septiembre.

El medallero de los Juegos Suramericanos 2026:

RankPaís🥇 Oro🥈 Plata🥉 Bronce🏅 Total
1Brasil997567241
2Argentina556197213
3Colombia535240145
4Venezuela413842121
5Chile364454134
6Perú20272471
7Uruguay1481941
8Ecuador13192658
9Paraguay581528
10Panamá22812
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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