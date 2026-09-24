El exponente nacional consiguió la medalla número 36 para el Team Chile al ganar en la categoría K1 slalom paralelo en el canotaje.

Un jueves dorado está teniendo el Team Chile en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, luego de algunas frustraciones en la jornada de ayer en Argentina.

Por la mañana Valentina Barrientos consiguió medalla de oro en la final de los 800 metros en atletismo, pista en la que el miércoles Martina Weil había triunfado en los 400 metros, con récord sudamericano.

Y al mediodía, el canotaje le dio otra presea dorada a nuestro país, pues Andraz Echevarría ganó el K1 slalom paralelo, competencia en la que venció en dos mangas al brasileño Murillo Sorgetz.

Echevarría había sido el mejor en la clasifcatoria y esta jornada confirmó su gran nivel en el kayak. Mientras que Jesús Martínez ayer también había ganado en canotaje pero en el contrarreloj del kayak cross.

Con esto, el Team Chile llegó a los 36 oros, quedando a solo dos de superar la actuación en los Juegos de Asunción 2022. En total, la delegación nacional suma 132 preseas y ocupa el quinto lugar del medallero.

Por delante todavía quedan tres días de competencia, pues la ceremonia de clausura está fijada para el domingo 27 de septiembre.

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El medallero de los Juegos Suramericanos 2026: