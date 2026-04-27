La crisis deportiva que atraviesa Cobresal ha puesto en duda la continuidad del proceso más largo del fútbol chileno luego de una nueva derrota del cuadro minero, esta vez, ante Everton en Viña del Mar.

Sin embargo, Gustavo Huerta fue tajante al ser consultado sobre una posible renuncia tras los malos resultados. “En estas circunstancias y más lo que significa para mí Cobresal, no está en mi mente salir arrancando ahora, no sé dónde salió eso”, afirmó el estratega de 68 años, quien lidera al equipo desde 2017.

Huerta reveló que ya se encuentra trabajando con la directiva en un plan de contingencia para revertir la situación en la segunda rueda del torneo. Entre las medidas acordadas se encuentran:

Refuerzos: Incorporación de nuevos jugadores para potenciar el plantel.

Incorporación de nuevos jugadores para potenciar el plantel. Trabajo mental: Implementación de apoyo psicológico para el grupo.

Implementación de apoyo psicológico para el grupo. Diálogo constante: Conversaciones fluidas con la dirigencia para mejorar el rendimiento colectivo.

Además indicó que “Tengo un apoyo que en otro club no hubiese tenido, por todo lo que significa Cobresal para mí, por lo que mi convicción es seguir y no abandonar en este tiempo. Si hay algo que no tenga mejoría, se conversará”.

Cobresal volvió a perder en la Liga de Primera

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El respaldo del camarín y el plazo final

Uno de los pilares que mantiene a Huerta en su puesto es la relación con sus dirigidos. El técnico aseguró que no percibe un quiebre en el vestuario, descartando la idea de que los jugadores hayan dejado de responder a su mando. “Uno se da cuenta cuando las respuestas no están… no percibo que los jugadores no den todo para que se vaya el técnico. Hay una gran entrega y disposición, estamos fallando en momentos clave”, explicó el DT.

A pesar de su convicción de no “abandonar en este tiempo”, el entrenador fijó un plazo para evaluar su permanencia dependiendo de la evolución del equipo. Si bien descartó tomar una decisión drástica en este momento, admitió que al término de la primera rueda se sentará a conversar con la directiva si es que el funcionamiento no muestra una mejoría real en los próximos encuentros.