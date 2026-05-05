El exvolante de Colo Colo fue incluso escogido como la figura del encuentro ante Libertad.

Rosario Central dio un paso clave en la Copa Libertadores tras imponerse por 1-0 a Libertad, en un duelo donde volvió a brillar con luz propia Vicente Pizarro.

El mediocampista chileno fue titular y disputó todo el encuentro, siendo eje absoluto en el funcionamiento del equipo dirigido por Jorge Almirón. Su despliegue, claridad con el balón y capacidad para ordenar el juego lo convirtieron en la gran figura de la noche en el Gigante de Arroyito.

El nivel del ex Colo Colo no pasó desapercibido en la transmisión argentina. El relator Hernán De Lorenzi lo llenó de elogios en pleno partido: “La dejó chiquitita el chileno. Cada pelota que llegó, la lustró”, reflejando el impacto que tuvo en el desarrollo del juego.

El Vicho deslumbra a todos en el triunfo de Central (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images)

No fue solo una apreciación aislada. Pizarro terminó siendo elegido como el mejor jugador del partido, coronando una actuación que reafirma su gran presente en el fútbol argentino y su crecimiento a nivel internacional.

Rosario Central lidera el Grupo H con Pizarro como figura

Con este triunfo, Rosario Central alcanza los 10 puntos y se instala como líder del Grupo H, quedando a un paso de asegurar su clasificación a los octavos de final.

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El gran momento de Vicente Pizarro no solo ilusiona a los hinchas “Canallas”, sino que también comienza a despertar el interés desde el extranjero.

En las últimas semanas, clubes como Brighton & Hove Albion y River Plate han aparecido en el radar, siguiendo de cerca a una de las grandes revelaciones chilenas en la Copa Libertadores.

DATOS CLAVE

Rosario Central venció 1-0 a Libertad con destacada actuación del chileno Vicente Pizarro.

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Rosario Central lidera el Grupo H con 10 puntos en la Copa Libertadores.