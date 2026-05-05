Según trascendió desde Uruguay, la dirigencia de Universidad de Chile tiene en la mira al lateral izquierdo de 34 años.

Universidad de Chile se hace sentir desde ya en el mercado de fichajes. En la previa del cierre del primer semestre, la cúpula estudiantil realizó las consultas pertinentes para conocer la situación de Maximiliano Olivera.

Así lo indicó Canal 10 de Uruguay, asegurando que el lateral izquierdo de Peñarol está en la mira de la escuadra azul para la segunda parte de la temporada. Es una vieja obsesión de la gerencia deportiva.

A pesar de que el nombre puede parecer desconocido para algunos, fue sondeado por la dirigencia universitaria en 2023 y 2024. Sin embargo, en aquellos períodos hubo portazos desde tierras charrúas.

Por el momento, no hay una negociación por el jugador de 34 años, que durante esta campaña ha disputado una totalidad de ocho compromisos. En ellos, aportó con dos goles y no entregó asistencias.

¿Un punto a destacar? Está volviendo de un desgarro, sufrido el 23 de abril. Será considerado en el viaje para la visita a Platense por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Maximiliano Olivera vuelve a asomar en el radar de Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Una inminente salida en Universidad de Chile

Cabe consignar que este posible arribo se ajusta a la potencial despedida de Felipe Salomoni. Su préstamo desde Guaraní de Paraguay concluye el 30 de junio de 2026 y no ha existido comunicación para la extensión de la cesión.

Universidad de Chile entra en tierra firme para decidir quiénes serán sus tres incorporaciones en el libro de pases, tal como dicta el reglamento. Un lapso clave para ir en la búsqueda de una nueva corona.

En síntesis:

Universidad de Chile consultó por Maximiliano Olivera de Peñarol para el mercado invernal.

consultó por de para el mercado invernal. El jugador de 34 años suma dos goles en ocho partidos durante la presente temporada.

suma en ocho partidos durante la presente temporada. El préstamo de Felipe Salomoni en el club universitario finaliza el 30 de junio de 2026.