Un impactante momento se vivió en el duelo entre Chelsea y Nottingham Forest por la fecha 35 de la Premier League, luego de un duro choque protagonizado por el juvenil Jesse Derry en Stamford Bridge.

La acción ocurrió en el cierre del primer tiempo, cuando Derry fue a disputar un balón aéreo dentro del área y terminó impactando con el defensor Zach Abbott, que llegaba de frente. El árbitro sancionó penal tras la jugada, el cual fue contenido por el arquero Matz Sels ante el remate de Cole Palmer.

Jesse Derry yace en el suelo inconsciente tras el fuerte choque con Zach Abbott en Stanford Bridge (Getty Images).

Tras el incidente, los cuerpos médicos ingresaron de inmediato al campo. Mientras Abbott logró recuperarse y fue reemplazado por Neco Williams, la situación de Derry generó mayor preocupación, obligando a una extensa atención en la cancha.

El joven jugador de los “Blues” recibió oxígeno y fue asistido durante varios minutos antes de ser retirado en camilla, en medio de una ovación de los hinchas presentes en el estadio.

Parte médico de Chelsea por Jesse Derry

Desde el club londinense entregaron tranquilidad mediante un parte médico oficial: “El Chelsea puede confirmar que Jesse Derry ha sido trasladado al hospital como medida de precaución. Está consciente, hablando y se le están realizando pruebas. Le deseamos una rápida recuperación y le damos las gracias al equipo médico por su rápida respuesta”.

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¡Que golpe horrible! Fuerte choque entre Abbott y Derry y hay penal para Chelsea ante Forest.



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