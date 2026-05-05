Chile vs. Brasil Sub 17 Femenino: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver GRATIS la semifinal por el Sudamericano

La Selección Chilena Femenina Sub 17 atraviesa un momento importantísimo en el Sudamericano de la categoría, torneo que se está desarrollando en Paraguay y que entrega cupos al próximo Mundial de Marruecos.
En su último compromiso por el Grupo A, las dirigidas por Vanessa Arauz igualaron 2-2 ante Argentina, con un doblete de Antonia Martínez, resultado que les permitió asegurar su clasificación a las semifinales del torneo.
¿Su próximo rival? La Selección de Brasil, elenco que viene de ser líder del Grupo B, por lo que el duelo promete buen fútbol y muchas emociones.
La Roja sigue invicta en el certamen que se está llevando a cabo en Paraguay | FOTO: @LaRoja
Cabe recordar que si La Roja logra imponerse ante la “Canarinha” sellará su clasificación a la próxima cita planetaria, que se disputará entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre de 2026.
¿Cuándo y a qué juegan Chile vs Brasil Sub 17 Femenino?
El partido entre Chile Femenino Sub 17 y Brasil Femenino Sub 17 se disputará este miércoles 6 de mayo de 2026 en un horario por definir por la Conmebol, por las semifinales del Sudamericano.
¿Dónde y cómo ver a Chile vs Brasil Sub 17 Femenino?
El encuentro se podrá seguir totalmente GRATIS a través de T13 En Vivo, la señal 2 del 13, además de T13.cl y 13Go.
Además, DSports y DGO darán todas las alternativas del certamen para que no te pierdas ningún detalle del cotejo.