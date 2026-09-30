Azerbaiyán vs. Liechtenstein en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Azerbaiyán y Liechtenstein se enfrentan este jueves 1 de octubre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El jueves 1 de octubre se define la segunda fecha del grupo en la Liga de Naciones, y Azerbaiyán llega como claro favorito ante un Liechtenstein que busca reaccionar tras el mal arranque.

Ninguno de los dos llegó con una victoria en el debut, así que el partido sirve para acomodarse en la tabla antes de que la diferencia se haga más difícil de remontar.

Horario del partido

Chile: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Azerbaiyán viene de empatar 1-1 como visitante ante Lituania, un resultado que le dejó apenas un punto y lo ubica en el puesto 32 de 54. De local, el equipo va a intentar quedarse con los tres puntos y despegarse en la tabla de su grupo.

Liechtenstein, en cambio, cayó 0-2 como local frente a Lituania y todavía no sumó en el torneo. Está en el puesto 47 y necesita un resultado positivo para no quedar relegado desde temprano en la competencia.

Publicidad

El historial entre Azerbaiyán y Liechtenstein

El historial entre ambos tiene apenas cinco encuentros y una diferencia clara a favor de Azerbaiyán, que ganó tres, perdió uno y empató otro. La cuenta de goles también lo respalda: 8 a favor contra apenas 2 en contra. El último antecedente, en 2013, terminó 1-0 para Azerbaiyán, lo que confirma una tendencia que se sostiene desde hace más de dos décadas.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 06/02/2013 Azerbaiyán vs. Liechtenstein 1-0 Friendlies 10/10/2009 Liechtenstein vs. Azerbaiyán 0-2 UEFA World Cup Qualifiers 10/09/2008 Azerbaiyán vs. Liechtenstein 0-0 UEFA World Cup Qualifiers 05/06/1999 Azerbaiyán vs. Liechtenstein 4-0 UEFA European Championship Qualifiers 14/10/1998 Liechtenstein vs. Azerbaiyán 2-1 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Suiza 2 2 0 0 6 0 +6 6 2 Albania 2 2 0 0 5 0 +5 6 3 España 2 2 0 0 7 3 +4 6 4 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 5 Suecia 2 2 0 0 5 2 +3 6 6 Eslovaquia 2 2 0 0 4 1 +3 6 7 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6 8 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 9 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 10 Francia 2 2 0 0 2 0 +2 6 11 Finlandia 2 1 1 0 7 0 +7 4 12 Islandia 2 1 1 0 4 1 +3 4 13 Bosnia y Herzegovina 2 1 1 0 4 2 +2 4 14 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 15 Eslovenia 2 1 1 0 2 0 +2 4 16 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 17 Irlanda del Norte 2 1 1 0 1 0 +1 4 18 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4 19 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 20 Inglaterra 2 1 0 1 4 3 +1 3 21 Italia 2 1 0 1 4 3 +1 3 22 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3 23 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 24 Bélgica 2 1 0 1 2 1 +1 3 25 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 26 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 27 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 28 Croacia 2 1 0 1 3 5 -2 3 29 Luxemburgo 2 1 0 1 2 4 -2 3 30 Islas Feroe 2 0 2 0 2 2 +0 2 31 Estonia 2 0 2 0 1 1 +0 2 32 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 33 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Kazajistán 2 0 1 1 2 3 -1 1 35 Bulgaria 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 38 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 39 Hungría 2 0 1 1 0 1 -1 1 40 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1 41 Moldavia 2 0 1 1 1 3 -2 1 42 Polonia 2 0 1 1 1 3 -2 1 43 Bielorrusia 2 0 1 1 0 2 -2 1 44 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1 45 Escocia 2 0 1 1 0 3 -3 1 46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 47 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Rumania 2 0 0 2 3 6 -3 0 49 República Checa 2 0 0 2 1 4 -3 0 50 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 51 Turquía 2 0 0 2 1 5 -4 0 52 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 53 Macedonia del Norte 2 0 0 2 0 5 -5 0 54 San Marino 2 0 0 2 0 10 -10 0

Publicidad

Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

En síntesis