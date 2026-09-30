Felipe Loyola detecta la gran falla en la Selección Chilena y apunta al problema: “Nos falta…”

El volante y capitán de la Selección Chilena, Felipe Loyola habló tras la derrota de Chile ante Estados Unidos.

La Selección Chilena sumó una nueva derrota dentro de esta Fecha FIFA, en donde el equipo de todos luchó, pero terminó cayendo por 4-2 ante Estados Unidos.

Tras lo que fue este duelo, el volante y capitán, Felipe Loyola conversó con los medios de comunicación, en la que comentó lo que dejó este compromiso, en donde valoriza enfrentarse ante esta clase de rivales.

“Para muchos jugadores del medio chileno, siendo realista, este es otro nivel y otro roce físico. Estos partidos sirven un montón para darnos cuenta de que tenemos que seguir entrenando y levantar el ritmo. Es la forma de tomar experiencia internacional”, parte indicando Loyola.

Agregando a esto, el jugador del Pisa de Italia dejó una importante autocrítica dentro del equipo, en la que vio una mejora a comparación del duelo anterior, pero que se debe seguir trabajando la definción, ya que se generó opciones y no pudo concretar de la mejor forma.

Loyola habló tras la derrota de La Roja | Foto: Photosport

“Hicimos un buen primer tiempo y fuimos un equipo ordenado. Nos falta definir mejor las ocasiones que nos generamos; marcamos dos goles, pero tuvimos fácil cuatro más para concretar. En este nivel, por detalles y desatenciones defensivas, ellos no te perdonan”, remarca.

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Concluyendo, Loyola no busca escandalizar con lo que es esta derrota, en la que sabe que a muchos no les gusta lo que es este proceso de la mano de estos malos resultados, pero que es parte de un nuevo proceso, en donde deben ir mejorando muchos aspectos para lograr un crecimiento.

“Yo creo que somos una selección joven, el proceso de jugadores jóvenes que sabemos que es el camino que tenemos que recorrer, que tenemos que ir mejorando, que tenemos mucho margen de mejora, pero queremos competir. Salimos todos los partidos a ganar y hay que seguir mejorando”, cerró.