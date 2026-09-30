Coke Hevia defiende a figura de Chile: “Si seguimos comentando con la camiseta puesta…”

El periodista valoró lo hecho por Darío Osorio en la derrota de la Selección Chilena contra Estados Unidos.

La Selección Chilena no pudo contra Estados Unidos y perdió 4-2 en la fecha FIFA. El combinado nacional intentó igualar el encuentro en Misuri, pero sucumbió ante las arremetidas del local.

Sin embargo, Jorge “Coke” Hevia respaldó a una de las figuras de La Roja que más críticas ha recibido en el último tiempo: fue una pieza fundamental en la reciente derrota sufrida.

En los micrófonos de Radio Pauta, el periodista valoró lo hecho por Darío Osorio, que pudo anotar un golazo si no hubiera sido por el palo. Se posicionó como un titular habitual.

“En las caricaturas hay que empezarnos a darnos cuenta de que tenemos dos jugadores de una marcha más: Maximiliano Gutiérrez y Darío Osorio”, comenzó señalando.

En dicha línea sobre el oriundo de Hijuelas, agregó: “Si van a seguir comentando con la camiseta de Colo Colo y la U puesta, estamos sonados. Juega a otra cosa para el nivel nuestro”.

Darío Osorio brilló en la Selección Chilena vs. Estados Unidos. (Imagen: Photosport)

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Coke Hevia advierte a Darío Osorio en la Selección Chilena

A pesar de dicha defensa al formado en Universidad de Chile, el comunicador le dejó un consejo: tiene que manejar sus cargas dentro de la cancha. Le pidió más eficacia en el gramado de juego.

“Por más que juegue en Premier League, allá se juega a la pelota. Y cuando pegas 15 sprints de 70 metros, es normal que te falte el aire. Metió 18 sprints, para mí es mucho“, concluyó.