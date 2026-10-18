Bambino Pons estalla por la suplencia de Darío Osorio en Crystal Palace: “Es insólito”

El seleccionado chileno no ingresó en la derrota 5-0 contra Brighton por la Premier League, lo que generó la ofuscación del relator.

Crystal Palace cayó 5-0 contra Brighton por la Premier League sin la presencia de Darío Osorio. El oriundo de Hijuelas no ingresó en el conjunto visitante y elló generó múltiples reacciones.

Una de ellas, provino de Bambino Pons. En plena transmisión del encuentro a través de las pantallas de ESPN, el histórico relator argentino estalló por la suplencia del seleccionado chileno.

Para el mítico comunicador, el ariete de 22 años debió participar en el duelo, que a los 15 minutos del primer tiempo ya tenía el marcador 3-0 a favor del local. Sin embargo, el cuerpo técnico de Pierre Sage no envió al zurdo a la cancha.

“Pagar 25 millones para no poner a un jugador ni siquiera cinco minutos en un equipo chico como el Crystal Palace es insólito“, comenzó señalando durante su locución.

Luego, al ver una imagen del formado en Universidad de Chile en la banca, complementó lamentando: “No lo pone a (Darío) Osorio, mira la cara que tiene el pobre“.

Bambino Pons pide más minutos para Darío Osorio en Crystal Palace. (Foto: Getty Images)

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Darío Osorio no la pasa bien en Crystal Palace

De este modo, el crack de La Roja retrocede en la consideración de su entrenador. A pesar de entrar sobre el cierre en la derrota 3-2 contra Olympique de Lyon por Europa League, esta vez ni siquiera sumó minutos.

¿Cuándo será su próxima oportunidad? Crystal Palace visitará a Besitkas por el certamen internacional mencionado este jueves 22 de octubre. Se jugará a partir de las 16:00 horas de Chile en el Tüpraş Stadium.