El seleccionado nacional vio desde el banco de suplentes la goleada que sufrieron sus compañeros ante el Brighton & Hove Albion.

Este domingo el Crystal Palace de Darío Osorio chocó contra una pared y sufrió su peor goleada en lo que va de la temporada en la Premier League, cayendo por 5-0 ante el Brighton & Hove Albion.

El delantero chileno vio todo el partido desde el banco de suplentes, pues fue citado por el entrenador Pierre Sage pero no sumó minutos en la visita al American Express Stadium.

El formado en Universidad de Chile venía de jugar poco más de 15 minutos el pasado jueves en la derrota por 3-2 ante Olympique Lyon en la UEFA Europa League.

Los goles de Brighton esta jornada fueron de Jaydee Canvot en propia puerta (4′), Diego Gómez (7′), Yasin Ayari (10′), Charalampos Kostoulas (49′) y Jack Hinshelwood (84′).

¿SE LLEVA EL PUSKAS? ¡EL GOLAZO DE DIEGO GÓMEZ DESDE LA MITAD DE CANCHA ANTE CRYSTAL PALACE! 📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/FEQWDy4Cb9 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2026

Con este resultado, el Crystal Palace cae a la decimocuarta posición de la Premier League con siete puntos en la misma cantidad de partidos disputados.

Publicidad

Mientras que las Gaviotas suman 16 puntos y siguen escoltando al puntero Manchester City (21 pts), sin despegarse del vigente campeón Arsenal.

¿Cuándo vuelve a jugar el Crystal Palace?

El próximo partido del Crystal Palace será el jueves 22 de octubre a las 16:00 horas, cuando visite al Besiktas por la tercera jornada de la fase de liga de la Europa League.

La tabla de posiciones de la Premier League:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Man City 21 7 7 0 0 19 7 +12 2 Brighton 16 7 5 1 1 23 5 +18 3 Arsenal 16 7 5 1 1 10 5 +5 4 Chelsea 13 7 4 1 2 17 13 +4 5 Liverpool 12 7 3 3 1 9 8 +1 6 Brentford 10 7 2 4 1 13 8 +5 7 Leeds 10 7 2 4 1 9 6 +3 8 Everton 10 7 2 4 1 8 7 +1 9 Hull 9 7 2 3 2 8 7 +1 10 Ipswich Town 9 7 3 0 4 11 15 -4 11 Newcastle 8 7 2 2 3 10 14 -4 12 Aston Villa 8 7 2 2 3 7 11 -4 13 Man Utd 7 7 1 4 2 10 10 0 14 Palace 7 7 2 1 4 9 17 -8 15 Nottm Forest 6 7 1 3 3 5 8 -3 16 Bournemouth 6 7 1 3 3 9 13 -4 17 Coventry 6 6 2 0 4 5 11 -6 18 Fulham 5 7 1 2 4 7 10 -3 19 Sunderland 4 7 1 1 5 6 14 -8 20 Spurs 3 6 0 3 3 3 9 -6