Coventry y Crystal Palace se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el Coventry Building Society Arena, por la jornada 11 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Coventry recibe a Crystal Palace este sábado 21 de noviembre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Coventry Building Society Arena. Hay un fondo de tabla que ya empieza a pesar y este sábado se cruzan dos equipos que necesitan puntos con urgencia. El que pierda se mete todavía más en problemas.

Coventry está 17° y el Crystal Palace cierra la tabla, así que el que se vaya con las manos vacías queda contra las cuerdas en la pelea por salir del descenso.

La actualidad de ambos equipos

El local llega golpeado tras caer 1-3 en su visita a Everton, un traspié que cortó la ilusión que había dejado el triunfo 3-1 ante Sunderland. Antes de ese resultado positivo, Coventry también había perdido como local frente a Fulham, así que el equipo alterna rachas y todavía no logra estabilizarse con nueve puntos en diez fechos.

El Crystal Palace atraviesa un momento mucho más complicado: viene de perder tres partidos seguidos, el último 1-3 de local ante Liverpool. Antes cayó también de visitante ante Tottenham y como local frente a Newcastle, sin anotar un solo gol en esos dos encuentros. Con siete unidades y el último lugar del campeonato, la visita llega con la necesidad de cortar la racha cuanto antes.

El historial entre Coventry y Crystal Palace

El historial entre ambos tiene a Coventry como el más ganador, con 21 triunfos contra 12 del Crystal Palace y 13 empates en 46 cruces, además de una diferencia de goles favorable para el local histórico. Sin embargo, los enfrentamientos más recientes que registra el historial muestran paridad: empates y victorias alternadas en la última década de cruces directos, sin una tendencia clara de un lado.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 06/03/2012 Coventry vs. Crystal Palace 1-1 Championship 16/08/2011 Crystal Palace vs. Coventry 2-1 Championship 12/02/2011 Coventry vs. Crystal Palace 2-1 Championship 08/01/2011 Coventry vs. Crystal Palace 2-1 FA Cup 13/11/2010 Crystal Palace vs. Coventry 2-0 Championship 20/02/2010 Crystal Palace vs. Coventry 0-1 Championship 21/11/2009 Coventry vs. Crystal Palace 1-1 Championship 07/04/2009 Crystal Palace vs. Coventry 1-1 Championship 08/11/2008 Coventry vs. Crystal Palace 0-2 Championship 26/12/2007 Coventry vs. Crystal Palace 0-2 Championship

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Horario del partido

Chile: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Max

Max Estados Unidos: Fubo, NBCSN

Fubo, NBCSN Centroamérica: Max

Max España: DAZN

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Man City vs. Fulham — sábado 21 de noviembre, 09:30 hs

Tottenham vs. Ipswich Town — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

Chelsea vs. Leeds — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

Bournemouth vs. Nottingham Forest — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

Aston Villa vs. Sunderland — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

Newcastle vs. Arsenal — sábado 21 de noviembre, 14:30 hs

Hull vs. Brighton — domingo 22 de noviembre, 11:00 hs

Liverpool vs. Manchester United — domingo 22 de noviembre, 13:30 hs

Brentford vs. Everton — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis