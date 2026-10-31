Barcelona vs. Alavés: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 11 de la LaLiga

Barcelona recibe a Alavés este sábado 31 de octubre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Camp Nou. El Barcelona llega golpeado por el clásico y necesita reaccionar rápido para no perderle pisada a la punta que todavía ocupa. El Alavés, lejos de la tabla alta, aparece como una visita cómoda para el momento que atraviesa el líder.
Más allá del casillero, la caída ante Real Madrid dejó dudas que el equipo quiere despejar antes de que la jornada avance. Ganar es casi una obligación para no perder terreno en la pelea por arriba.
La actualidad de ambos equipos
El Barcelona viene de perder 1-2 ante Real Madrid en el Camp Nou, un golpe que corta una racha positiva de dos triunfos consecutivos, incluido un contundente 5-2 como visitante frente al Betis. Pese a ese traspié, el equipo se mantiene primero en la tabla con 27 puntos en 10 fechas, una base sólida que le permite afrontar este partido sin sobresaltos en cuanto a objetivos inmediatos.
El Alavés atraviesa un presente mucho más irregular: no gana hace tres partidos y acumula un empate ante Málaga y derrotas frente a Celta y Atlético de Madrid. Con 12 puntos y la séptima posición, el equipo necesita sumar afuera de casa para no quedar relegado en la mitad de tabla.
El historial entre Barcelona y Alavés
El historial es ampliamente favorable al Barcelona, que se impuso en 26 de los 35 enfrentamientos frente a apenas 5 victorias del Alavés, con 4 empates y una diferencia de gol abultada a favor del conjunto catalán. En los últimos cruces la tendencia se repite, aunque el antecedente más reciente rompió la lógica: el Alavés ganó 1-0 en mayo pasado, un resultado que sirve de advertencia para un Barcelona que no siempre pudo resolver estos partidos con comodidad.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|13/05/2026
|Alavés vs. Barcelona
|1-0
|Primera División
|29/11/2025
|Barcelona vs. Alavés
|3-1
|Primera División
|02/02/2025
|Barcelona vs. Alavés
|1-0
|Primera División
|06/10/2024
|Alavés vs. Barcelona
|0-3
|Primera División
|03/02/2024
|Alavés vs. Barcelona
|1-3
|Primera División
|12/11/2023
|Barcelona vs. Alavés
|2-1
|Primera División
|23/01/2022
|Alavés vs. Barcelona
|0-1
|Primera División
|30/10/2021
|Barcelona vs. Alavés
|1-1
|Primera División
|13/02/2021
|Barcelona vs. Alavés
|5-1
|Primera División
|31/10/2020
|Alavés vs. Barcelona
|1-1
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Levante vs. Atlético de Madrid — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
- Rayo Vallecano vs. Celta — sábado 31 de octubre, 12:15 hs
- Betis vs. Málaga — sábado 31 de octubre, 14:30 hs
- Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 10:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 12:15 hs
- Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs
- Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 17:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Barcelona y Alavés se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Barcelona suma 27 puntos en el torneo.
- Alavés suma 12 puntos en el torneo.