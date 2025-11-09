En esta jornada se disputará un importante partido dentro de la Liga de Argentina, en la que por la 15° fecha se disputará el Superclásico de aquel país entre Boca Juniors y River Plate en el Estadio La Bombonera.

Este duelo contará con el protagonismo de jugadores chilenos en ambos equipos, en la que Carlos Palacios y Williams Alarcón buscarán darle la victoria al ‘Xeneize’, mientras que Paulo Díaz buscará lo mismo, pero para los ‘Millonarios’.

Ambos equipo llegan con la gran necesidad de sumar un triunfo en este partido, el cuál será clave para lo que son sus aspiraciones de poder decir presente en la próxima edición de la Copa Libertadores, en la que el elenco de Marcelo Gallardo es el que hoy está más complicado.

Para este partido, Boca Juniors llega con 23 unidades, segundo en el Grupo A de la zona de grupos del torneo argentino, a un punto del líder que es Unión de Santa Fe con 24 puntos. Por otra parte, River Plate está en el sexto lugar del Grupo B con 21 unidades.

Palacios sería titular en Boca Juniors | Foto: Getty Images

¿A qué hora es el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate?



El enfrentamiento entre Boca Juniors y River Plate en este nuevo Superclásico de Argentina se disputará este domingo 9 de noviembre a partir de las 16:30 horas en el Estadio La Bombonera.

¿Dónde ver EN VIVO el Boca Juniors vs River Plate en Chile?



El partido entre ‘Xeneizes’ y ‘Millonarios’ será transmitido por TV por la señal de ESPN. Además, tmbién podrás seguir este encuentro por Streaming en Disney+.