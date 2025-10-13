Gustavo Quinteros declinó hace un par de semanas ser el nuevo entrenador de Colo Colo por segunda vez en su carrera y se la jugó por Independiente de Avellaneda, equipo ‘grande’ que no la pasa para nada bien al otro lado de la cordillera.

El estreno del DT hace un par de semanas frente a Racing Club de Avellaneda fue esperanzador, toda vez que mereció ganar el clásico, pero no pudo definirlo en la última jugada y se terminó llevando un amargo empate.

En el día de ayer, Independiente se medía con Lanús en condición de local y terminó perdiendo 0-2, dejando de esa manera al cuadro de Gustavo Quinteros como el peor de toda la liga trasandina y lejos de copas internacionales para la próxima temporada.

El descontrol fue tal que, en el primer tiempo, Gustavo Quinteros reprochó al árbitro del compromiso y este le mostró la tarjeta roja. ¿Resultado? Gustavo Quinteros abandonó la cancha con duros insultos al referí: “Cagón de mier… hijo de pu…”, se leía en los labios del ex entrenador albo.

Ahora, Quinteros seguramente arriesga una dura sanción tras los insultos al árbitro, situación que lo podría marginar de la banca en Independiente para los últimos compromisos de la liga local donde tienen nula chance de clasificar a la siguiente etapa.

Independiente ha disputado 11 partidos en la liga local y no sabe de victorias. Además, como si fuera poco, fue paseado por Universidad de Chile en la Copa Sudamericana y quedó eliminado de la Copa Argentina.