Se despidió a lo grande: Los dos goles de Felipe Mora en el triunfo de Portland Timbers en la MLS

El ex Audax Italiano disputó su último partido con el Portland Timbers en la MLS y se despidió a lo grande como figura absoluta.

Felipe Mora vivió una jornada emotiva el día de ayer en la MLS, donde fue la gran figura de Portland Timbers en el sufrido triunfo ante Real Salt Lake por 2-1 con el chileno como gran protagonista.

En el que fue su último partido con el equipo del pacífico norte de Estados Unidos, Mora brilló para anotar dos verdaderos golazos y darle los tres puntos a su equipo que le sirve en demasía para escalar en la tabla de posiciones.

Felipe Mora heads home the equalizer in his final game with @timbersfc! 🥹 pic.twitter.com/eWMr8TcduX — Major League Soccer (@MLS) July 26, 2026

It's Felipe Mora AGAIN for @timbersfc! Two headed goals in just over ten minutes! 👏 pic.twitter.com/gkudMdfkgk — Major League Soccer (@MLS) July 26, 2026

Si bien Real Salt Lake se puso en ventaja y todo parecía que Portland Timbers se dirigía a una nueva derrota en la liga norteamericana, apareció el chileno con dos cabezazos que le significaron una verdadera ovación por parte del público.

Cabe recordar que Felipe Mora, quien tuvo pasos en Chile por Audax Italiano y Universidad de Chile, ahora volverá a la Liga MX donde defenderá al Atlético San Luis, postergando de esta manera aún más su ansiado regreso al cuadro azul.

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Así las cosas, Felipe Mora se despide a lo grande de Portland Timbers, donde estuvo varios años, se alzó como un referente del equipo y ahora vuelve a México para mantener la competitividad y el buen momento de su carrera que vive.

En síntesis

Felipe Mora anotó dos goles en el triunfo 2-1 de Portland Timbers sobre Real Salt Lake.

El delantero chileno disputó su último partido con el equipo de la MLS en Estados Unidos.

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