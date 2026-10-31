Chelsea vs. Manchester United en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la Premier League

Chelsea y Manchester United se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Estadio Stamford Bridge, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Chelsea recibe a Manchester United este sábado 31 de octubre desde las 09:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. Los dos venían golpeados tras la última fecha y llegan con la necesidad de cortar una mala racha antes de que la tabla empiece a pesar más de la cuenta.

El historial entre ambos es larguísimo y parejo, pero lo que está en juego ahora es más urgente: ninguno quiere encadenar una segunda derrota seguida en la Premier League.

La actualidad de ambos equipos

El Chelsea venía de una buena racha con un triunfo cómodo ante Bournemouth y otro afuera frente a Everton, pero se topó con una derrota en casa contra el Tottenham que cortó ese envión. Quinto en la tabla con 13 puntos, todavía tiene margen para mirar hacia arriba si vuelve a encontrar la regularidad que mostró semanas atrás.

El Manchester United atraviesa un momento mucho más incómodo. Cayó goleado 3-0 de local ante Bournemouth y antes había sumado apenas empates frente a Leeds y Tottenham. Con 7 puntos en ocho fechas y ubicado 16°, necesita reaccionar rápido para no quedar enganchado con la parte baja de la tabla.

El historial entre Chelsea y Manchester United

Son 181 antecedentes entre los dos, una cifra que habla de una rivalidad histórica dentro del fútbol inglés. El Manchester United saca ventaja con 73 triunfos contra 55 del Chelsea, y hay 56 empates que confirman lo parejo del cruce a lo largo de los años. En goles también manda el United, con 285 contra 226.

En los enfrentamientos más recientes la balanza se inclinó para el lado de los de Manchester, que ganaron el último duelo jugado en Stamford Bridge y también se impusieron en el anterior cruce como locales. Antes de eso hubo triunfo del Chelsea y varios empates, una muestra más de que entre estos dos nunca hay nada asegurado.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/04/2026 Chelsea vs. Manchester United 0-1 Premier League 20/09/2025 Manchester United vs. Chelsea 2-1 Premier League 16/05/2025 Chelsea vs. Manchester United 1-0 Premier League 03/11/2024 Manchester United vs. Chelsea 1-1 Premier League 04/04/2024 Chelsea vs. Manchester United 4-3 Premier League 06/12/2023 Manchester United vs. Chelsea 2-1 Premier League 25/05/2023 Manchester United vs. Chelsea 4-1 Premier League 22/10/2022 Chelsea vs. Manchester United 1-1 Premier League 28/04/2022 Manchester United vs. Chelsea 1-1 Premier League 28/11/2021 Chelsea vs. Manchester United 1-1 Premier League

Horario del partido

Chile: 09:30 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo

Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 14:30 hs

Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 17:00 hs

Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 13:30 hs

Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Chelsea y Manchester United se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Chelsea suma 13 puntos en el torneo.

suma 13 puntos en el torneo. Manchester United suma 7 puntos en el torneo.