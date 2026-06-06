La Selección de Portugal confirma su formación para enfrentarse a Chile en Lisboa.

La Selección de Portugal en esta jornada tiene su penúltimo encuentro de preparación dentro de esta Fecha FIFA previo a lo que sera el Mundial 2026, en donde el conjunto ‘Luso’ se enfrentará ante la Selección Chilena.

Los dirigidos por Roberto Martínez siguen preparando lo que será su participación en el Mundial 2026, en donde el conjunto que es liderado por Cristiano Ronaldo, espera dar la gran sorpresa y poder coronarse como campeón.

En esta jornada, Portugal tendrá su amistoso preparatorio ante Chile, en donde para este partido no contarán con la presencia de Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves y Goncalo Ramos, quienes toman descanso tras su larga temporada con el PSG.

De esta forma, la Selección de Portugal salta a la cancha con: José Sá en portería; Nelson Semedo, Ruben Días, Renato Veiga y Joao Cancelo en defensa; Samu Costa, Bernardo Silva y Bruno Fernandes en mediocampo; Rafael Leao y Cristiano Ronaldo y Francisco Conceicao en delantera.

Cristiano Ronaldo será de la partida | Foto: Getty Images

El duelo entre la Selección de Portugal y la Selección Chilena se desarrollará este sábado 6 de junio a partir de las 13:45 horas en Estadio Nacional do Jamor.

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