Terremoto en el fútbol chileno: elenco sufre la resta de puntos y remece toda la tabla

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina sancionó con resta de puntos a un club del Ascenso tras no cumplir los minutos Sub-21 en la primera rueda.

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP le propinó un duro golpe a Curicó Unido en la Primera B, luego de que el organismo ratificara la resta de tres puntos por el incumplimiento del reglamento de minutos Sub 21 durante la primera rueda de la Liga de Ascenso.

Tras el cierre de las primeras 15 fechas, la Gerencia de Ligas Profesionales determinó que el elenco Tortero registró solo 909 de los 945 minutos exigidos con futbolistas Sub 21, incumpliendo por 36 minutos la normativa. En primera instancia, la Primera Sala había sancionado al club con el descuento de tres unidades, resolución que fue apelada por la institución.

Duro golpe para Curicó Unido en Primera B (Photosport).

La defensa de Curicó Unido

En su defensa, Curicó Unido argumentó que la convocatoria de Lucas López y Diego Avendaño a la Selección Chilena para disputar el Sudamericano Sub 17 debía permitirle sumar 45 minutos por cada futbolista, es decir, 90 minutos adicionales. Con ese criterio, el conjunto del Maule habría alcanzado los 954 minutos exigidos. Además, sostuvo que Avendaño regresó lesionado de La Roja, situación que le habría impedido jugar ante Deportes Puerto Montt el pasado 25 de abril.

Sin embargo, la Segunda Sala desestimó los argumentos del club y aclaró que el reglamento establece un límite global de 45 minutos por partido cuando existen jugadores convocados a selecciones nacionales, independientemente de si se trata de uno o más futbolistas. Por lo tanto, la presencia de dos jugadores citados no permitía duplicar dicho beneficio.

El Tribunal también consideró el informe del área médica de la Selección Chilena, que estableció que Avendaño no sufrió una lesión aguda durante su convocatoria y que solamente presentaba un problema crónico de tobillo. Además, se reveló que el jugador disputó los 90 minutos de un partido Sub 20 el 24 de abril, apenas un día antes del compromiso del primer equipo ante Deportes Puerto Montt.

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Con esta resolución, Curicó Unido quedó definitivamente con 17 puntos, cayendo al antepenúltimo lugar de la Primera B. El cuadro maulino quedó solamente por encima de Deportes Santa Cruz, que suma 16 unidades, y Rangers, que tiene 6.