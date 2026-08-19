El delantero nacional, Alexis Sánchez podría tener su debut en esta jornada en la MLS.

El delantero nacional, Alexis Sánchez en esta jornada hace noticia en el fútbol mundial y todo esto tras lo que sería su posible debut con el CF Montréal en la MLS, club que oficializó hace unos días la llegada del ‘Tocopillano’.

El máximo goleador en la historia de la Selección Chilena fue considerado por su entrenador Philippe Eullaffroy para el duelo que enfrentará al CF Montréal ante Columbus Crew en una nueva fecha de la MLS.

A pesar de tener pocos días de entrenamiento, el ‘Niño Maravilla’ viajó con sus nuevos compañeros para ser opción en este partido, en la que el chileno espera generar un impacto positivo en su nuevo club, quien necesita sumar un trunfo para acercarse a la zona de clasificación a los Playoffs de la Conferecia del Este.

El último compromiso oficial que disputó Alexis Sánchez fue el 23 de mayo del presente año con la camiseta del Sevilla, en la última fecha de La Liga de España, en la derrota de su equipo ante el Celta de Vigo por 1-0. En aquel encuentro, el delantero jugó 64 minutos.

Sánchez podría tener su debut en la MLS | Foto: Getty Images

¿Cuándo juega Columbus Crew vs. CF Montréal en la MLS?

El partido entre Columbus Crew y CF Montréal se disputará este miércoles 19 de agosto a partir de las 19:30 horas en el Lower.com Field.

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¿Cómo y dónde ver EN VIVO debut de Alexis Sánchez en el Montréal ante Columbus?

El debut de Alexis Sánchez por la MLS lo podrás seguir EN VIVO vía streaming de forma exclusiva por Apple TV mediante el pase MLS Season Pass.