El entrenador de la U, Fernando Gago contó la firme sobre la situación de Lucas Assadi y su futuro.

Universidad de Chile ya empieza a alistarse con todo para lo que será un nuevo e importante desafío dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se enfrentarán ante Colo Colo en el Superclásico N°200 del fútbol chileno en el Estadio Nacional.

En la previa a este partido, en el ‘Romántico Viajero’ ha existido un importante misterio sobre lo que es la situación de Lucas Assadi, quien podría dejar el club ante un importante interés que existe por el jugador desde el exterior, pero hasta hoy, no se ha confirmado nada sobre su futuro.

Sobre este tema, el entrenador de la Universidad de Chile, Fernando Gago en conversación con TNT Sports fue consultado por la situación del crack azul, en la que dejó una breve y importante respuesta por la situación del jugador en la antesala al Superclásico.

“A día de hoy cuento con él (Lucas Assadi)”, fue lo que señaló Gago sobre la situación del 10 de la U.

Gago habló sobre el futuro de Assadi en la U | Foto: Photosport

Concluyendo, Gago deja en claro que hasta el día de hoy, cuenta con Lucas Assadi de cara al Superclásico con Colo Colo, en la que se entrena a la par de sus compañeros para ser una opción en este importante compromiso.

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“A día de hoy es jugador del plantel, es jugador de este equipo y entrena como uno más”, cerró.

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