Columbus Crew vs. CF Montréal: cómo y dónde ver el DEBUT de Alexis Sánchez en la MLS

El delantero nacional Alexis Sánchez tendrá hoy su estreno dentro de la MLS con su CF Montréal.

El delantero nacional, Alexis Sánchez ha generado gran impacto en su llegada a la MLS y puntualmente al CF Montréal, el conjunto canadiense que oficializó hace unos días el arribo del jugador nacional.

Dentro de las últimas horas, el máximo goleador en la historia de la Selección Chilena conversó con los medios y dejó en claro que está muy pronto para su debut en su nuevo club tras llevar pocos días de entrenamiento, en la que hoy puede tener su estreno.

En esta jornada, CF Montréal visitará al Columbus Crew por una nueva fecha de la MLS, en la que el ‘Tocopillano’ espera poder tener un debut positivo y darle una victoria que tanto necesita su nuevo club

El conjunto canadiense hoy en día tiene 17 puntos en 19 partidos disputados, muy lejos de la zona de clasificación a los Playoffs de la Conferecia del Este, en la que necesita triunfos para acercarse a dicha zona.

Sánchez tendrá su debut en la MLS | Foto: Getty Images

¿Cuándo juega Columbus Crew vs. CF Montréal en la MLS?

El partido entre Columbus Crew y CF Montréal se disputará este miércoles 19 de agosto a partir de las 19:30 horas en el Lower.com Field.

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¿Dónde ver el DEBUT de Alexis Sánchez en el Montréal ante Columbus?

El debut de Alexis Sánchez en la MLS lo podrás seguir vía streaming de forma exclusiva por Apple TV mediante el pase MLS Season Pass.