El entrenador de la U, Fernando Gago hizo un gran anuncio sobre la situación de Octavio Rivero.

Universidad de Chile ya trabaja con todo en lo que será una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo, en donde los ‘Azules’ buscarán con todo conseguir un triunfo para seguir recortando puntos en la lucha por el título con su clásico rival.

Previo a este duelo, el entrenador del ‘Romántico Viajero’ Fernando Gago conversó con TNT Sports y habló de lo que será este partido, en la que dio detalles de lo que es el proceso de recuperación de Octavio Rivero, en la que ilusiona con todo a los hinchas con su vuelta.

“Octavio está en la fase final y esos tiempos son muy cortos, hay que encontrarle bien el momento indicado, donde se sienta cómodo y se sienta bien, donde veamos que cuando entre no salga más”, parte señalando Gago.

Agregando a esto, el estratega argentino indicó que en esta etapa de reintegro deportivo del atacante uruguayo, espera que pueda amoldarse lo más rápido posible a sus compañeros y a partir de esto, poder ser una opción dentro del plantel de la Universidad de Chile.

Rivero puede ser opción en la U | Foto: Photosport

“Eso es lo que buscamos en cada entrenamiento, de que pueda entrenar la gran parte con el equipo y a partir de ahí, decido yo para cuando va estar convocado”, remarcó.

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Gago y el trabajo de Lichnovsky

Concluyendo, Gago también tuvo palabras para lo que es el trabajo que está realizando Igor Lichnovsky, el último refuerzo azul, de quien indicó que ha trabajado de muy buena forma, pero sabe que aún debe poder trabajar al jugador desde lo físico y futbolístico para ser una opción, en la que no pone fecha para su estreno.

“Igor está entrenando bien, lo tenemos que poner bien físicamente y futbolísticamente, adaptarse también a lo que pretendemos como equipo. Tiene muchas ganas e ilusión de poder estar, pero no vamos a poner tiempo de cuándo va estar para jugar”, cerró.