No cabe duda que la campaña internacional de Alianza Lima este 2025 fue destacable considerando los pésimos resultados que arrastraba el cuadro peruano en los últimos 15 años donde estuvo 30 partidos seguidos sin triunfos.

Esto hizo que el entrenador Néstor Gorosito ganara mucho bonos entre la hinchada íntima, pero, su rendimiento en el plano local no ha sido el óptimo, más aún considerando la hegemonía de Universitario, su clásico rival.

El último fin de semana Alianza perdió en Huanuco 1-2 ante Alianza Universidad, situación que causó extrema molestia entre los fanáticos albiazules, los que ya comienza a cuestionar la continuidad del DT.

Las redes sociales explotaron en Perú: “Todavía no firma Gorosito, no? Que no renueve. Fue una campaña internacional muy buena, pero el torneo local ha sido una risa”, indicó el usuario Daniel Quiroga Linares.

En tanto, Rafo Chira escribió que “Quisiera renegar pero ver al club como juega me da pena en verdad, porque tenemos un DT que a nivel local no te soluciona nada”.

“Gracias a Gorosito por el torneo internacional, pero en el torneo local estamos dando vergüenza, no debería seguir, el técnico demuestra la falta de planificación”, suscribe Omar Ugarte.

Otro que le pegó al DT fue Luis Ángel Ortíz, el que asegura que “no se ve el trabajo de Gorosito, nunca le importó el torneo local.”

Más críticas para Néstor Pipo Gorosito