Finalmente el francés Ousmane Dembelé se adjudicó el Balón de Oro 2025, premio entregado por la prestigiosa revista L’Equipe y que premia al mejor futbolista de la temporada pasada. Con números avasalladores, nadie contribuyó como él a su equipo el París Saint Germain donde se anotó con 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos.

Dembelé, sexto jugador francés en recibir el premio y el primero en la historia del PSG, derrotó en la votación a la joya del fútbol español Yamine Lamal por lógica y por números, pues el atacante parisino ganó todos los títulos posibles de la temporada a excepción del Mundial de Clubes.

De esta forma, el triunfo del seleccionado francés de 28 años le da la razón a Cristiano Ronaldo quien hace unos meses había declarado que quien levantara la codiciada estatuilla tenía que haber conquistado, como requisito mínimo, la Champions League.

Ousmane Dembélé, el ganador del Balón de Oro 2025 (L’Equipe).

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo? La leyenda del fútbol portugués y ganador del Balón de Oro en cinco oportunidades (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017) había dejado en claro quién debía quedarse con el galardón al mejor futbolista de la temporada.

“Debería ganar el que se destaca y gana la Champions League, es mi opinión. No me creo ya los premios individuales, porque sé lo que se trabaja por detrás“, dijo en aquella ocasión.

Incluso, en 2024 le había restado méritos al trofeo: “No hay credibilidad, Vinícius tendría que ser el Balón de Oro. Lo he sentido muchas veces y sentí rabia. Con el tiempo lo entendí, son luchas que no puedes ganar”, sentenció.

Finalmente, se cumplió la profecía de Cristiano Ronaldo.