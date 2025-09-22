En esta jornada el fútbol mundial vivirá de un acto especial y es debido a que se conocerá quien se quedará con el Balón de Oro 2025, la que en esta oportunidad sin duda que tiene a todos con mucha intriga por lo que son los pronósticos que han lanzado respecto al ganador.

Sin duda que los dos grandes candidatos para quedarse con el Balón de Oro son el delantero español del Barcelona, Lamine Yamal y el atacante francés del PSG, Ousmane Dembélé.

La balanza está bastante pareja por lo que son estos dos candidatos, en la que además de ellos, también aparecen los nombres de Vithinha del PSG, Raphinha del Barcelona o el mismisimo Kylian Mbappé del Real Madrid.

A horas de lo que será este elección, desde Bolavip Chile le consultamos a ‘Grok’, la Inteligencia Artificial de ‘X’ sobre su ganador para el Balón de Oro 2025, en la que se la jugó con todo. ¿Su ganador? para ‘Grok’ será el futbolista francés Ousmane Dembélé.

“Ousmane Dembélé parece ser el favorito principal según múltiples fuentes. Su liderazgo en el PSG, que ganó la Champions League y un triplete doméstico (Ligue 1, Copa de Francia, Trofeo de Campeones), junto con su impacto como máximo goleador del equipo parisino (8 goles en la Champions) y su reconocimiento como Jugador de la Temporada de la Champions League, lo posicionan como el candidato más fuerte”, fue la explicación de Grok.

Para la IA, Dembelé será el ganador del Balón de Oro | Foto: Getty Images

El Top 10 de la IA de ‘X’ en el Balón de Oro

1) Ousmane Dembélé (PSG, Francia) – Líder ofensivo del PSG campeón de la Champions League, con 8 goles y un impacto decisivo en partidos clave. Su narrativa de redención tras años de lesiones también suma puntos.

2) Lamine Yamal (Barcelona, España) – Con solo 17 años, su temporada estelar con el Barcelona (18 goles, 25 asistencias) y su impacto en la Nations League con España lo convierten en un contendiente serio. Ganó el Trofeo Kopa 2024 y es el nominado más joven de la historia. Sin embargo, la falta de una Champions League podría limitarlo.

3) Vitinha (PSG, Portugal) – Clave en el mediocampo del PSG y en la Nations League ganada por Portugal. Sus 8 goles y 11 asistencias desde el mediocampo, junto con su control del juego, lo hacen un candidato sólido, aunque menos vistoso que los delanteros.

4) Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra) – Destacó en el Mundial de Clubes 2025, donde Chelsea venció al PSG (3-0), y en la Conference League. Su impacto en los momentos decisivos lo mete en la conversación.

5) Mohamed Salah (Liverpool, Egipto) – Líder del Liverpool campeón de la Premier League, con una temporada de ensueño a nivel individual. Sin embargo, la falta de títulos europeos (eliminado por el PSG en Champions) lo relega frente a los jugadores del PSG y Barcelona.

6) Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia) – A pesar de una temporada sólida a nivel individual (17 goles, 7 en Champions), la falta de títulos importantes con el Real Madrid (eliminado en cuartos de Champions y sin LaLiga) lo deja atrás. Su narrativa como estrella mundial lo mantiene en el top 10.

7) Raphinha (Barcelona, Brasil) – Con 24 goles y 18 asistencias en todas las competiciones, fue clave en el triplete doméstico del Barcelona (Liga, Copa del Rey, Supercopa de España). Sin embargo, su protagonismo ha sido opacado por Yamal y la falta de una Champions.

8) Lautaro Martínez (Inter, Argentina) – Figura en el Inter finalista de la Champions League, con una temporada sólida. Su impacto en la final de la Champions podría impulsarlo.

9) Pedri (Barcelona, España) – Considerado por algunos como el mejor centrocampista del mundo, con 6 goles y 8 asistencias en la temporada de LaLiga. Su influencia en el Barcelona campeón es innegable, pero los mediocampistas suelen necesitar más para ganar.

10) Fabián Ruiz (PSG, España) – Con 10 títulos en dos años, incluyendo la Champions, la EURO 2024 y la Nations League, es un contendiente sorpresa. Sus 8 goles y 11 asistencias desde el mediocampo lo respaldan, pero su perfil menos mediático lo coloca en el borde del top 10