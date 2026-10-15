El cuadro londinense se inclinó por 3-2 en su visita a Francia por la segunda fecha de la fase de liga. El chileno ingresó en el segundo tiempo.

Este jueves se llevó a cabo la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-2027, donde el Crystal Palace de Darío Osorio visitó al Olympique Lyon con un resultado adverso.

El equipo de la Premier League no pudo ante uno de los tres grandes de Francia y cayó por 3-2 en el Groupama Stadium, donde el atacante chileno fue suplente e ingresó en el segundo tiempo.

El formado en Universidad de Chile entró a los 74 minutos en reemplazo del español Yeremy Pino, cuando estaban en desventaja por 2-1.

El seleccionado nacional poco y nada pudo hacer para evitar la caída de ‘Las Águilas’, pues el OL se impuso con los goles de Corentin Tolisso (8′), Ernest Nuamah (45+3′) y Pavel Sulc (76′).

Los descuentos para los londineses fueron obra de Yeremy Pino (51′) y Daichi Kamada (82′).

Darío Osorio no pudo evitar la caída de Crystal Palace en Francia. (Foto: Pauline Figuet/Getty Images)

Con este resultado, el Palace bajó a la decimocuarta posición con los tres puntos que consiguió en la primera fecha, aunque se mantiene en zona de playoffs. Mientras que los franceses escalan a la quinta ubicación con puntaje perfecto.