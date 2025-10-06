Más vigente que nunca. Alexis Sánchez demostró a sus 37 años que sigue con el fuego encendido para jugar en exigente Liga de España tras su soberbia actuación en la goleada 4-1 del Sevilla ante Barcelona.

El delantero chileno fue la gran figura sevillista en la goleada en el estadio Sánchez Pizjuán, lo que le permitió al conjunto dirigido por Matías Almeyda escalar al sexto lugar con 13 puntos y meterse en puestos de copas europeas.

La sorpresiva goleada del elenco andaluz a uno de los mejores equipos de la temporada en España y firme candidato a ganar la Champions League le valió al tocopillano ganarse una de las portadas más importantes de la prensa hispana.

Alexis Sánchez fue la gran figura de la goleada de Sevilla ante Barcelona (Getty Images).

Fue el diario sevillista Estadio Deportivo el que este lunes puso a Alexis Sánchez como protagonista en primera plana con un imponente titular a la carrera del atacante chileno: “De otra época”.

En la imagen, Alexis aparece de espalda con la ’10’ y con los brazos al cielo tras marcar la apertura de la cuenta desde los doce pasos. Más abajo, el periódico deportivo describió la goleada en el Nervión.

“El Sevilla FC rompió casi todas las quinielas establecidas para enlazar dos victorias en LaLiga año y medio después, volver a ganar en el Ramón Sánchez-Pizjuán después de casi cinco meses y tumbar al Barça en LaLiga una década después de su último triunfo doméstico ante los azulgranas. Alexis Sánchez, Isaac Romero, José Ángel Carmona y Akor Adams marcaron los goles locales”, apuntó ED.

