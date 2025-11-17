La selección peruana vive un proceso muy parecido a Chile, ambas selecciones fueron las peores sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con rendimientos paupérrimos.

Una de las cosas que une a ambas escuadras es la falta de recambio luego de -en el caso de Chile- ganar las dos Copa América y en el caso de Perú, llegar al Mundial de Fútbol luego de muchos años.

Precisamente Ricardo Gareca está en Lima festejando el aniversario de la gesta peruana que le permitió jugar la Copa del Mundo 2018. Sin embargo, tanta exposición no le gustó mucho a la Federación Peruana de Fútbol.

De hecho, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, no tuvo ningún problema con cruzar duramente al Tigre en su cuenta de Twitter, generando un debate público.

Jean Ferrari le respondió duramente a Ricardo Gareca

“Hablamos del proceso, algo que debió empezar en su época y no lo hizo, no sé qué busca con tanta entrevista. Estamos fuertes y seguiremos así, ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista, a nuestra selección la defenderemos todos los que la queremos bien”, indicó el dirigente.

¿Qué dijo Ricardo Gareca que molestó tanto a Jean Ferrari?

El Tigre no estuvo de acuerdo con tantas críticas por el recambio en la selección peruana. “Es increíble que hablen de recambio, no tienen idea lo importante que es que un jugador tenga 80 partidos en la selección”, disparó.

