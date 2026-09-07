¿Dónde ver AIK vs. Malmö en Chile? Así se podrá seguir el posible debut de Lucas Assadi en Suecia

La Allsvenskan continúa con su temporada 2026 y a partir de hoy podrá contar con la presencia del volante nacional, Lucas Assadi, quien defenderá la camiseta del AIK de Suecia.

En esta jornada, el ex Universidad de Chile podría tener su esperado debut en el fútbol sueco tras recibir su permiso de trabajo, la que le permitió hoy en día tener su primera citación en el fútbol sueco.

El AIK se verá las caras ante el Malmö, en un atractivo encuentro de la liga sueca, donde el conjunto de Estocolmo espera conseguir una victoria para acercarse a los puestos de clasificación a copas internacionales.

Lucas Assadi espera poder tener su esperado debut con el AIK en esta jornada, en la que el ex Universidad de Chile espera partir con el pie drerecho su expedición por el Viejo Continente.

Assadi podría debutar hoy en Suecia | Foto: Instagram

¿Cuándo juega Malmö vs. AIK por la Allsvenskan?

El partido entre Malmö y AIK se disputará este lunes 7 de septiembre a partir de las 14:00 horas de Chile, en el Eleda Stadion.

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¿Dónde ver el DEBUT de Lucas Assadi con el AIK en Suecia?

El posible debut de Lucas Assadi con el AIK se podrá seguir a través de TV4 Play, plataforma que posee los derechos de transmisión de la Allsvenskan en Suecia, en la que su disponibilidad para ver el encuentro desde Chile no está garantizada.