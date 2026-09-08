Crystal Palace vs. Middlesbrough: cómo y dónde ver a Darío Osorio en la Copa de la Liga de Inglaterra

La Copa de la Liga de Inglaterra continúa con su tercera ronda y este martes tendrá un duelo que concentra las miradas de los hinchas chilenos, ya que Darío Osorio podría ver acción junto a su Crystal Palace. El atacante nacional, que recientemente arribó al fútbol inglés tras su paso por el Midtjylland de Dinamarca, […]

La Copa de la Liga de Inglaterra continúa con su tercera ronda y este martes tendrá un duelo que concentra las miradas de los hinchas chilenos, ya que Darío Osorio podría ver acción junto a su Crystal Palace.

El atacante nacional, que recientemente arribó al fútbol inglés tras su paso por el Midtjylland de Dinamarca, tendrá una nueva oportunidad para sumar minutos con la camiseta de ‘Las Águilas’ en esta jornada, tras haber hecho su estreno por unos minutos el reciente fin de semana en la Premier League.

Para esta jornada, su equipo, el Crystal Palace se verá las caras ante el Middlesbrough en condición de local, en la que buscará quedarse con la victoria para poder avanzar a la próxima ronda.

Se espera que para este partido el ex Universidad de Chile puede ver más acción, ya que su entrenador, Pierre Sage señaló en las últimas horas que podría realizar modificaciones en este partido, en la que el chileno podría asomar como un gran candidato para ver minutos.

Osorio podría ver minutos hoy en Inglaterra | Foto: Achivo

¿Cuándo juega el Crystal Palace vs Middlesbrough por la Copa de la Liga?

El partido entre Crystal Palace y Middlesbrough se disputará este martes 8 de septiembre a partir de las 15:45 horas de Chile, en el estadio Selhurst Park, por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra.

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¿Dónde ver a Darío Osorio junto al Crystal Palace?

El partido de Darío Osorio con el Crystal Palace ante Middlesbrough se podrá seguir en Chile de manera exclusiva a través de Disney+.