Lucas Assadi recibe extraordinaria noticia en el AIK de Suecia: ya hay fecha para su debut

El ex Universidad de Chile, Lucas Assadi recibió una tremenda noticia en el AIK de Suecia.

El volante nacional, Lucas Assadi cumplió en el reciente mercado de pases su gran anhelo en su carrera futbolística, que era poder dar un salto al fútbol internacional, algo que consiguió tras su arribo al AIK de Suecia.

El ex Universidad de Chile fue presentado hace unas semanas como el nuevo refuerzo del conjunto sueco para lo que será esta segunda parte de la temporada, en la que llegó con todo su primera experiencia en el exterior.

A pesar de que fue presentado hace un par de semanas, el crack nacional no ha podido ver acción junto a su nuevo club y todo esto debido a que no recibía su permiso de trabajo, lo que no inhabilitaba de poder entrenar junto a sus nuevos compañeros.

Dicha situación fue regularizada en los últimos días, en la que Assadi pudo tener sus primeros entrenamientos junto a sus nuevos compañeros y dentro de esto, recibió una tremenda noticia en las últimas horas.

Assadi y su primera convocatoria en Suecia | Foto: Instagram

Assadi recibe su primera convocatoria

El volante Lucas Assadi fue convocado en esta jornada en el AIK para lo que será su duelo por la 20 jornada de la Allsvenskan ante el Malmo en condición de visitante.

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El estratega Jose Riveiro dio a conocer su convocatoria en las últimas horas en el conjunto de Estocolmo, en la que Assadi aparece con su dorsal número 10, a la espera de poder tener su anhelado debut.

Cabe recordar que el AIK hoy en día se encuentra en la sexta posición en la tabla de posiciones del fútbol sueco con 29 puntos, a cuatro puntos del Djurgarden, quien hoy está en el tercer lugar y se encuentra en el último puesto de clasificación a competencias internacionales.

El duelo entre el Malmo y el AIK se disputará este lunes 7 de septiembre a partir de las 14:00 horas en el Eleda Stadium, en la que Lucas Assadi esperará poder tener su debut.