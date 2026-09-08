La única señal de ESPN que transmite EN VIVO Lille vs. Real Betis por Champions League

El conjunto de Manuel Pellegrini inicia su aventura este martes en Champions League visitando al Lille en Francia.

Todo listo para que arranque la aventura del Real Betis de Manuel Pellegrini en la Champions League 2026-27. El conjunto dirigido por el ‘Ingeniero’ tendrá un exigente estreno ante Lille de Francia en calidad de visitante.

El conjunto bético busca arrancar con el pie derecho su participación en el máximo torneo de clubes de Europa y sumar sus primeros tres puntos en la competencia, debido al difícil fixture que se le viene en la fase de liga donde tendrá que enfrentar equipos como Arsenal, Bayern Múnich, Dortmund y FC Porto.

El elenco verdiblanco llega además con un importante impulso anímico tras conseguir una gran victoria en La Liga. El Betis derrotó por 1-0 al Real Madrid de José Mourinho, resultado que le permitió afrontar con confianza este esperado debut internacional.

VALENCIA, SPAIN – AUGUST 29: Manuel Pellegrini, head coach of Real Betis Balompie gives instructions to Pablo Fornals of Real Betis during the cooling break during the LaLiga EA Sports 2026/27 match between Levante UD and Real Betis Balompie at Ciutat de Valencia on August 29, 2026 in Valencia, Spain. (Photo by Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

¿A qué hora juegan Lille vs. Betis en Champions League?

Lille y Real Betis se enfrentarán este martes 8 de septiembre, desde las 16:00 horas de Chile, en el Stade Pierre-Mauroy de Lille, Francia. El encuentro corresponde a la primera fecha de la fase de liga de la Champions League 2026-27.

¿Quién transmite Lille vs. Real Betis?

En Chile, el duelo entre Lille y Real Betis será transmitido en vivo por ESPN 4. Además, los fanáticos podrán seguir el partido vía streaming a través de Disney+, aunque la transmisión estará disponible exclusivamente para los suscriptores del Plan Premium.