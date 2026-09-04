Lucas Assadi recibió este viernes una importante noticia a dos semanas de su llegada al fútbol europeo. El volante chileno finalmente obtuvo el permiso legal que necesitaba para poder jugar oficialmente en Suecia, por lo que quedó habilitado para ser considerado por el AIK Solna.
El jugador de 22 años ya llevaba varios días entrenando con normalidad junto a sus nuevos compañeros y estaba integrado al trabajo del técnico José Riveiro. Sin embargo, la falta de la documentación correspondiente le impedía ser convocado para los partidos oficiales del conjunto de Estocolmo.
Lucas Assadi aún no suma minutos en Europa.
Según información de ADN Deportes, la situación se resolvió durante las horas de este viernes y Assadi ya cuenta con el visto bueno necesario para disputar encuentros en el fútbol sueco. De esta manera, el formado en Universidad de Chile quedó en condiciones de comenzar a sumar minutos con la camiseta del AIK.
Su esperado estreno podría producirse este lunes 7 de septiembre, cuando el conjunto de Solna visite al Malmö por la fecha 20 de la Allsvenskan. Ahora será decisión de Riveiro determinar si incluye al mediocampista chileno en la convocatoria y si finalmente le entrega la oportunidad de tener su primer partido oficial en Suecia.
En síntesis…
- Habilitación legal: Lucas Assadi obtuvo la documentación necesaria para jugar en Suecia y quedó oficialmente autorizado para debutar con el AIK Solna.
- Integrado al grupo: El volante de 22 años ya entrenaba bajo las órdenes del DT José Riveiro, pero no podía ser citado por falta de su permiso de trabajo.
- Posible debut: El exjugador de Universidad de Chile podría sumar sus primeros minutos este lunes 7 de septiembre frente al Malmö por la Allsvenskan.