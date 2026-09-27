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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Armenia vs. Montenegro por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Armenia y Montenegro se enfrentan este lunes 28 de septiembre, en el Republican Stadium - Vazgen Sargsyan, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Armenia vs. Montenegro, Liga de Naciones
Armenia vs. Montenegro, Liga de Naciones

Con puntaje perfecto en el arranque de la Liga de Naciones, Armenia recibe este lunes 28 de septiembre a Montenegro en el Republican Stadium – Vazgen Sargsyan, con la idea de quedarse solo en la punta del grupo.

Los dos equipos ganaron en la primera fecha y llegan con los mismos puntos, así que el que se imponga en Ereván se despega en la tabla y queda mejor posicionado para lo que resta del certamen.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • Chile: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Armenia debutó con un triunfo claro, 2-0 de local ante Letonia, y esa base defensiva le permitió sumar de arranque sin sobresaltos. El equipo está duodécimo en la clasificación general con tres unidades y ahora quiere ratificar esa imagen ante un rival directo en la pelea del grupo.

Montenegro también arrancó con el pie derecho: superó 2-1 a Chipre jugando como local y se metió en zona de pelea con esos mismos tres puntos. Aparece en el puesto 17 de la tabla y llega a Ereván con la confianza de haber resuelto un partido complicado en el debut, algo que buscará repetir lejos de casa.

El historial entre Armenia y Montenegro

El historial entre ambos está parejo, con apenas una diferencia mínima a favor de Armenia: de los cuatro cruces, ganó dos, Montenegro se quedó con uno y hubo un empate. En materia de goles la cuenta también es ajustada, 7 para Armenia contra 8 de Montenegro.

El antecedente más reciente fue el empate 2-2 de 2025, que dejó la sensación de una rivalidad muy pareja. Antes de eso hubo triunfos alternados para cada lado, incluyendo una goleada 4-1 de Montenegro en 2017 que todavía se recuerda como el resultado más contundente de la serie.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
09/06/2025 Montenegro vs. Armenia 2-2 Friendlies
24/03/2022 Armenia vs. Montenegro 1-0 Friendlies
10/06/2017 Montenegro vs. Armenia 4-1 UEFA World Cup Qualifiers
11/11/2016 Armenia vs. Montenegro 3-2 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6
3 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6
4 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4
5 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4
6 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3
7 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3
8 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3
9 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3
10 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3
11 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3
12 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3
13 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3
14 España 1 1 0 0 3 2 +1 3
15 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3
16 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3
17 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3
18 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
19 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
20 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3
21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3
22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3
24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3
25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1
26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1
27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1
28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1
29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1
30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1
31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1
32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1
33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1
34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1
35 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1
36 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1
37 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0
38 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
39 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
40 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0
41 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0
42 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0
43 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
44 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0
46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0
47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0
49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0
50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0
52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0
53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0
54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs
  • Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 13:00 hs
  • Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Armenia y Montenegro se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Armenia suma 3 puntos tras vencer a Letonia.
  • Montenegro suma 3 puntos tras vencer a Chipre.
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