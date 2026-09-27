Dónde ver EN VIVO Armenia vs. Montenegro por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Armenia y Montenegro se enfrentan este lunes 28 de septiembre, en el Republican Stadium - Vazgen Sargsyan, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Con puntaje perfecto en el arranque de la Liga de Naciones, Armenia recibe este lunes 28 de septiembre a Montenegro en el Republican Stadium – Vazgen Sargsyan, con la idea de quedarse solo en la punta del grupo.

Los dos equipos ganaron en la primera fecha y llegan con los mismos puntos, así que el que se imponga en Ereván se despega en la tabla y queda mejor posicionado para lo que resta del certamen.

Horario del partido

Chile: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Armenia debutó con un triunfo claro, 2-0 de local ante Letonia, y esa base defensiva le permitió sumar de arranque sin sobresaltos. El equipo está duodécimo en la clasificación general con tres unidades y ahora quiere ratificar esa imagen ante un rival directo en la pelea del grupo.

Montenegro también arrancó con el pie derecho: superó 2-1 a Chipre jugando como local y se metió en zona de pelea con esos mismos tres puntos. Aparece en el puesto 17 de la tabla y llega a Ereván con la confianza de haber resuelto un partido complicado en el debut, algo que buscará repetir lejos de casa.

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El historial entre Armenia y Montenegro

El historial entre ambos está parejo, con apenas una diferencia mínima a favor de Armenia: de los cuatro cruces, ganó dos, Montenegro se quedó con uno y hubo un empate. En materia de goles la cuenta también es ajustada, 7 para Armenia contra 8 de Montenegro.

El antecedente más reciente fue el empate 2-2 de 2025, que dejó la sensación de una rivalidad muy pareja. Antes de eso hubo triunfos alternados para cada lado, incluyendo una goleada 4-1 de Montenegro en 2017 que todavía se recuerda como el resultado más contundente de la serie.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/06/2025 Montenegro vs. Armenia 2-2 Friendlies 24/03/2022 Armenia vs. Montenegro 1-0 Friendlies 10/06/2017 Montenegro vs. Armenia 4-1 UEFA World Cup Qualifiers 11/11/2016 Armenia vs. Montenegro 3-2 UEFA World Cup Qualifiers

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 3 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 4 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 5 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 6 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 7 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 8 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 9 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 10 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 11 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 12 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 13 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 14 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 15 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 16 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 17 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3 18 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 19 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 20 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3 21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 35 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 38 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 39 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 40 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0 41 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 42 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 43 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 44 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs

Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 13:00 hs

Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

Armenia y Montenegro se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Armenia suma 3 puntos tras vencer a Letonia.

suma 3 puntos tras vencer a Letonia. Montenegro suma 3 puntos tras vencer a Chipre.